Ministarstvo finansira unapređenje energetske efikasnosti Tehničke škole u Trsteniku

Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je finansiranje projekta unapređenja energetske efikasnosti objekta Tehničke škole u Trsteniku u iznosu od 29.991.659,88 dinara

Prema rečima predsednice opštine Trstenik Milene Turk, ovaj projekat predstavlja važan korak ka stvaranju boljih uslova za školsku nastavu, uštedi energije i očuvanju životne sredine.

– Nastavićemo sa sprovođenjem projekata koji doprinose održivom razvoju i kvalitetnijem školovanju učenika trsteničke opštine – istakla je Turk.

Ova investicija omogućiće modernizaciju školskog objekta, uz bolje radne uslove za učenike i nastavnike, a ujedno predstavlja deo šireg programa lokalne samouprave i resornog ministarstva za energetsku efikasnost u obrazovnim ustanovama.

Izvor i foto: Temnić info