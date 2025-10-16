Kruševac Geto sa „Samo nek’ ide redom“ nastupa u nedelju u „Kruševcu“

Postavljeno: 16.10.2025

U nedelju će na sceni bioskopa „Kruševac“ gostovati naš popularni duo Kruševac Geto sa premijerom predstave „Samo nek’ ide redom“, urnebesnom tragi-komedijom o porodičnim nesuglasicama, pohlepi i ljudskim slabostima

Tekst je napisao Nikola Trišić, koji ujedno i igra jednu od glavnih uloga, a na sceni mu se pridružuju Đorđe Stojković, Nikola Milenković i Nemanja Janičić.

Koreografiju potpisuje Jelena Ilkić.

Radnja predstave odvija se tokom večernjeg bdenja nad pokojnim dedom Svetislavom Tavčerom, kada se trojica unuka suočavaju sa sopstvenim slabostima, ambicijama i sećanjima, dok pokušavaju da opravdaju svoje pravo na nasledstvo. Komad, isprepletan humorom i apsurdom, na duhovit način prikazuje odnose u porodici i moralne dileme koje prate borbu za „dedičinu imovinu“.

Predstava će biti izvedena u dva termina, od 18 i 20 sati. Cena ulaznice je 1.500 dinara, a karte su dostupne putem sajta tickets.rs. Zbog izvođenja predstave, projekcija animiranog filma „Tafiti: Pustinjska avantura“ tog dana biće otkazana.

J.S.

