Odbojkaši Antene od ponedeljka biju bitku u baražu za Prvu ligu

Muški odbojkaški klub Antena, posle titule prvaka Druge lige, od ponedeljka do srede u baražu će se boriti za plasman u prvoligaško društvo.Domaćin je OK Mladost u Bačkom Petrovcu, a treći učesnik OK Partizan 2 iz Beograda.

-Spremni smo kao nikad do sada. Ovu priliku naša ekipa će sigurno iskoristiti i overiti sve ono što smo postigli osvajanjem titule šampiona Druge lige. Logično je da je raspoloženje u ekipi u znaku optimizma i verujem da ćemo se u sredu, kada se sve završi, vratiti u Kruševac kao pobednici – uverava prvi čovek kluba iz grada pod Bagdalom Dragoslav Milovanović.

Ženska odbojkaška ekipa Antena 08, zbog besparice, odustala je od baraža za Drugu ligu, a protivnik je trebalo da joj bude ŽOK Trendeks iz Prijepolja. Šteta za devojke iz Lazarevog grada.

Lj.Marković