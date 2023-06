Završen Vidovdanski turnir odbojke na pesku

Uspešno je održan 11. po redu Vidovdanski turnir u odbojci na pesku na kome je učestvovalo 148 odbojkaša i odbojkašica podeljenih u 74 ekipe. Najuspešniji su nagrađeni diplomama i medaljama

– Ove godine smo imali najveći broj takmičara. Tome je doprinelo i što je za ovaj turnir spuštena starosna granica, pa su učestvovale i odbojkašice do 8 i 10 godina. Zanimljivo, upravo u ovim kategorijama je bilo najviše učesnika – istakao je Lazar Jović, sekretar kluba OK „Napredak 037“ i predsednik Odbojkaškog saveza Kruševca.

U kategorijama do 8 i do 10 godina igralo se u četvorkama po pravilima minivoleja, dok su ostali turniri igrani po pravilima odbojke na pesku gde svaka ekipa ima po dva člana. Pored ženske i muške konkurencije, odigrano je i mešovito takmičenje do 18 godina gde je prvo mesto osvojio dvojac Tomičević/Kovačević.

Foto: OK „Napredak 037“

N. L.