Novi trend: Kafa uz šetnju

Sve je više Kruševljana koji prolećne dane provode u šetnji po parkovima i ulicama, uz kafu i hranu “za poneti“, jer ugostiteljski objekti ne rade. Vlasnici restorana i kafića kažu da im ovaj novi trend znači, ali da to ipak nije dovoljno za opstanak, te da se nadaju da neće još dugo biti ovako

– Kod nas je i ranije mogla da se kupi kafa “za poneti”, ali se sad češće kupuje zbog ove situacije. Ljudi nemaju šta da rade, nemaju gde da piju kafu, zato dolaze kod nas po piće, pa idu u park na druženje. Nadam se da neće još dugo biti ovako – kaže Ljilja, barmenka iz kafeterije But.

Na pultu ispred kafića, jedan mladić dodaje šećer u svoju “kafu iz kartonske čaše”.

– Žao mi je što kafići ne rade, ali ja sam navikao da pijem kafu dok šetam, jer sam stalno u gužvi tako da ova situacija meni nije toliko čudna – navodi sugrađanin Marko.

U kafiću Cinema kažu da ih je trenutna epidemiološka situacija pogodila i da ugostiteljski objekti ne mogu opstati od prodaje kafe.

– Slabo nam ide, promet je baš mali jer se prodaju samo topli napici, najviše kafa. Problem je i to što mi radimo do 17h, do taj je i većina sugrađana na poslu – objašnjava Lola, konobarica iz ovog kafića.

Ispred P.S. Kafeterije na Kosturnici, dve prijateljice su došle po kafu, jedna od njih nam je otkrila da joj je teško da se navikne na “novu normalnost”.

– Ja volim da sednem u neku baštu, i da popijem kafu na miru. Nisam navikla na ovo, ali dobro, evo sada ću sa drugaricom da idem u park da popijem kafu, pošto se dugo nismo videle – objašnjava Sara.

Vlasnik ove kafeterije, Petar Moravčić, se nada da će situacija uskoro smiriti.

– Pogađa nas ova situacija, kao i sve u svetu. Mislim da su mere previše stroge. Dosta smo kafe od jutros prodali, ali nije to to – ističe on.

Ispred restorana Cafe & bistro Pastel, Kruševljani ispijaju tople napitke u raznobojnim, jednokratnim čašama.

– I ranije smo vršili kućnu dostavu i izdavali hranu i pića, mada je to sad postalo baš aktuelno. Dolaze ljudi da nas podrže, uglavnom naše stalne mušterije. U svakom slučaju, promet je slab, nije ni deseti deo od onoga što bi trebalo da bude. Ako su već hteli da zatvore, trebalo je da zatvore sve. Ova situacija ne pogađa samo našu branšu, pogađa i muzičare. Ide lepo vreme i nadam se da će naša bašta uskoro biti puna – kaže Dragan, radnik ovog restorana.

Novootvoreni lokal na Kosturnici, Smuti lend, ova situacija nije mnogo pogodila, jer njihov objekat nije zamišljen tako da se u njemu ljudi zadržavaju.

– Mi prodajemo zdravu hranu, pre svega smutije, zamenske obroke, hladno ceđene sokove bez dodatka i šećera, i voćne salate. Novi smo, pa iako epidemiološka situacija nije baš najbolja, ljudi dolaze i reakcije su dobre. Naš cilj je dizanje svesti prema zdravoj hrani i zdravom stilu života, koji direktno utiču na naše zdravlje – kaže Sonja, prodavačica iz Smuti lenda.

Podsećamo, na osnovu odluke Kriznog štaba kafići i restorani zatvoreni su do daljenjeg za posetioce. Dostava hrane i pića je dozvoljena kao i preuzimanje na licu mesta.

