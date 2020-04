Novi raspored rada ambulanti i službi kruševačkog Doma zdravlja

U cilju sprečavanja širenja korona virusa, Dom zdravlja promenio je raspored rada svojih zdravstvenih ambulanti i službi

Ambulanta “14. oktobar” koja je određena da bude Ambulanta za respiratorne infekcije radi i dalje 24 sata, a svi pacijenti koji imaju povišenu temeperaturu, kašlju i otežano dišu, ne treba idu kod svog izabranog lekara u svoje ambulante, već da se jave u ovu ambulantu, , gde postoiji i radiološka i laboratorijska služba za dijagnostiku.

Adresa Ambulate za respiratorne infekcije je Jasički put bb, Kruševac, a kontakt telefoni su:

0648653574

0648653575

0648653576

037 3501580

037 3502150

Za decu do 18 godina, Ambulanta za respiratorne infekcije radi 24 sata u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladinu, a ulaz je iz Školskog dispanzera. Brojevi telefona ove ambulante su 037 439-421i 037 441-702

Kada je reč zdravstvenim ambulantama na gradskom području, Dijagnostički centar radi od 7 do 17 časova, uz dežurstvo subotom i nedeljom od 7 do 18 časova.

Ambulanta „Nova pijaca“ radi od 7 do 17 časova, kao i ambulante Rasadnik, Parunovac, Balšićeva i Ujedinjene nacije. Ambulanta Vlado Jurić radi od 7 do 13 i 30, dok ambulanta Lazarica radi utorkom i petkom od 7 do 13 i 30.

Zdravstvena ambulanta u Jasici radi od 7 do 14 časova ( i za pacijente iz ambulanti Šašilovac, Šanac, Padež, Bela Voda i Kukljin), u Velikom Šiljegovcu od 7 do 15 časova, uz dežurstvo subotom i nedeljom u istom vremenskom periodu, za pacijente ovog naseljenog mesta i pacijente iz Ribarske Banje.

Ambulanta u Kaoniku radi od 7 do 15 časova , a u ovu zdravstvenu ustanovu mogu da se jave i pacijenti iz ambulanti u Sušici i Đunisu. Dvorane radi od 7 do 14 časova, za pacijente iz tog naseljenog mesta i onih koji se leče u Zdravinju.

Zdravstvena ambulanta u Dedini radi ponedeljkom, sredom i četvrtkom od 7 do 13 časova, a u Parunovcu svakog radnog dana od 7 do 17.

Ambulanta Žabare radi utorkom i četvrtkom od 7 do 14 i 30 i prima i pacijente iz Pepeljevca, dok je u Globoderu ambulanta otvorena ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 14 i 30.

U Čitluku i Gornjem Stepošu ambulante će raditi od 7 do 14 i 30, u Mudrakovcu od 7 do 17 časova, a u Velikoj Lomnici od 7 do 15 časova.

Jablanica prima i pacijente iz VelikihKupaca i radi od 7 do 13 i 30, a dežura i subotom u istom vremenskom periodu. Konjuh radi takođe od 7 do 13 i 30 i dežura subotom od 7 do 13 i 30.

Pacijenti iz ambulante Bivolje leče se u ambulanti Nova pijaca, iz Medicine rada u ambulanti u Parunovcu, a pacijenti iz ambulante 14.oktobar u Dijagnostičkom centru

Služba hitne medicinske pomoći radi 24 sata, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine.

Služba polivalentne patronaže radi od 7 do 14 časova, Služba kućnog lečenja i nege od 7 do 18 časova, Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica od 7 do 18 , uz dežurstvo subotom od 7 do 14 i 30. Služba stomatologije radi od 7 do 18 časova i dežura subotom i nedeljom od 7 do 18.

Služba laboratorijske dijagnostike za odraslo stanovništvo radi u Dijagnostičkom centru , za decu u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, od 7 do 18 časova.

Dok traje vanredno stanje, ukidaju se skrininzi na karcinom grlića materice, karcinom dojke i karcinom debelog creva. Ne radi ni Savetovalište za dijabetes, a pacijenti sa ovom bolešću javljaju se za telefonom svom izabranom lekaru za savet.

Građani kojima je potrebna neka dodatna informacija, tokom 24 sata, mogu da se jave na sledeće telefone:

064/8653577

064/8653578

064/8653579

037/350-8888 m (od 7 do 17 časova)

