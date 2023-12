Radno vreme dežurnih službi Doma zdravlja tokom praznika

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika dežuraće ambulanta u Dijagnostičkom centru, kao i ambulante u Konjuhu, Velikim Kupcima i Velikom Šiljegovcu

Albulanta za respiratorne infekcije – Kovid ambulanta 14. oktobar radiće 1. i 2. januara od 8 do 16 časova, a na Božić 7. januara od 7 do 13 i 30.

Ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće od 7 do 20 časova za novogodišnje praznike, a za Božić od 8 do 18 časova.

Ambulate u Konjuhu i Velikim Kupcima, prvog i drugog januara rade od 7 do 14:30, a za Božić ne rade, dok će ambulanta u Velikom Šiljegovcu na Božić raditi od 8 do 14 časova, a za 1. i 2. januara od 7 do 20 časova.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radiće od 7 do 20 časova za novogodišnje praznike, a za Božić od 8 do 18 časova.

Služba hitne medicinske pomoći i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, radiće i tada 24 sata.

M.J.