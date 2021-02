Nove mere Kriznog štaba: kafići i tržni centri za vikend samo do 14 sati

Svi ugostiteljski objekti, kafići, kafane i restorani, kao i tržni centri u Srbiji tokom vikenda moći će da rade samo do 14 sati, odlučio je Kruzni štab na današnjoj sednici. Ova odluka važiće već od sutra

U vesti koju je prenela Radio televizija Srbije odmah nakon zasedanja Štaba, navodi se da će medicinske i veterinarske ambulante, laboratorije, apoteke raditi kao i do sada, dok će benzinske pumpe posle 14 časova raditi samo za točenje goriva.

Uslužne delatnosti, poput frizerskih salona, moći će da rade do 20 časova, a dostava hrane radiće tokom vikenda, ali neće biti otvoreni šalteri.

Nova sednica Kriznog štaba je u ponedeljak kada će se razmatrati poštovanje mera tokom vikenda.

Donošenje novih mera Krizni štab je najavio na sednici u sredu zbog naglog povećanja broja zaraženih, kada je zahtevao i pooštravanje kontrole postojećih protivepidemijskih mera.

Tokom jučerašnjeg dana na nivou Srbije registrovano je 3.588 novozaraženih, preminulo je 15 osoba, a na respiratorima su 153 pacijenta.

