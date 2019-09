Nove auto čistilice za čistiji grad

Sa četiri nove, višenamenske auto čistilice koje je Javno komunalno preduzeće Kruševac nedavno dobilo iz donacije od preduzeća “Tekgas”, od danas će se prikupljati otpad na ulicama i trotoarima, u užem i širem gradskom jezgru. Jedna čistilica menja deset radnika, pa se očekuje i znatan pomak u održavanju higijene na ulicama Kruševca

Prema rečima Snežane Radojković, direktorke JKP Kruševac, nove auto čistilice biće svakodnevno na ulicama grada i to tokom cele godine.

– One će prvenstveno služiti za čišćenje svog inertnog materijala koji se može naći na kolovozima, u toku jeseni to su velike količine lišća ali i rizli i peska koje tokom kretanja ostavljaju kamioni na kolovozu. Ono što je važno je da čistilice imaju priključke za daske za sneg, tako da ćemo učiniti sve da obezbedimo raonike za sneg, te da i u zimsku sezonu uđemo kako treba – kazala je Radojkovićka, uz podsećanje da je JKP ovu donaciju dobio zahvaljujući pomoći i angažovanju našeg sugrađanina Bratislava Gašića.

Nove čistilice će, kako je naglasila , biti podjednako zastupljene kako u užem gradskom jezgru, tako i u svim stambenim naseljima, u širem gradskom jezgru.

– Jedna čistilica može da zameni rad deset fizičkih radnika, što će u velikoj meri biti pomoć za radnike JKP, ali i veliki pomak kada je u pitanju održavanje higijene u našem gradu – rekla je ona, istakavši i to da je Kruševac jedan od retkih gradova u Srbiji koji u odnosu na broj stanovnika ima ovakve i ovoliko profesionalnih mašina za čišćenje na terenu.

Radojkovička je na kraju podsetila da da je ovu donaciju JKP dobio u maju , ali da se čekalo da stigne sva potrebna dokumentacija i dozvole, kako bi se ove auto čistilice našle na ulicama našeg grada. Podsetila je i na to da su tada Javnom komunalnom preduzeću donirana i tri autosmećara marke Volvo, jedno vozilo marke Mercedes, čistilica i usisivač, da je ukupna vrednost donacije iznosila 19 miliona dinara, a da su pored kruševačke kompanije “Tekgas”, donatori bili i “Milenijum tim” iz Beograda i švedska firma “Xena”, čiji je vlasnik naš sugrađanin.

Nove auto čistilice za čistiji grad

