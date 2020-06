Nova oboljevanja od korone i nove mere

U Rasinskom okrugu je za dva dana evidentirano tri nova slučaja korona virusa, dva u Kruševcu i jedan u Brusu. U ovom periodu zabeležen je, na žalost, još jedan smrtni slučaj, a preminuo je muškarac iz Brusa. U Kruševcu je do sada evidentirano 283 osobe koje su bile pozitivne na korona virus, a do sada je preminulo 19 lica, dok je broj obolelih u Brusu stigao do 39, a preminula su dva muškarca. U ostalim opštinama Okruga broj potvrđenih slučajeva korone je nepromenjen, u Aleksandrovcu ih je 48, u Varvarinu 25, u Ćićevcu 10 te u Trsteniku 6

Prema podacima nadležnih službi od korone je u Rasinskom okrugu do sada obolelo ukupno 411 osoba, oporavilo se 335 lica, a preminulo je 35. Na analize je poslato ukupno 5.202 uzorka.

Nakon što je broj novoobolelih od korona virusa u Srbiji nastavio da raste, umesto da stagnira i opada, kako su očekivali struka i državni organi, Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti kovid 19 je zasedao nakon čega je Vlada donela odluku da je obavezno korišćenje zaštitnih maski u gradskom i međugradskom prevozu, a putnicima koji ne nose maske neće biti dopušten ulaz u prevozna sredstva.

Iz Vlade napominju da maske ne moraju biti hirurške, kupljene u apoteci, već građani mogu koristiti i pamučne maske za višekratnu upotrebu i slično.

Što se tiče zatvorenih prostora, Krizni štab je preporučio građanima da u svim zatvorenim prostorima nose maske, sa posebnim akcentom na pošte, banke, javne institucije, kao i prodavnice i tržne centre.

Vlada Srbije saopštila je da će u narednim danima nastaviti da sa velikom pažnjom prati razvoj epidemiološke situacije i o svemu će redovno i blagovremeno obaveštavati građane.

Zanimljivo je, međutim, da se Krizni štab oglasio samo dan nakon održanih lokalnih i parlamentarnih izbora u Srbiji, iako se broj novozaraženih tokom cele predizborne nedelje “držao” na preko devedesetak dnevno.

Imajući to u vidu u janosti su se opravdano pojavile nedoumice da li su se pravi podaci skrivali sada i tokom cele epidemije, o čemu je pisao BIRN, dok se mnogi građani pitaju ne suočava li se Srbija već sa drugim talasom epidemije korona virusa. Pojedini stručnjaci su, takođe, tokom prethodnog perioda kritikovali brzo popuštanje mera, opominjući da bi to moglo da nam se vrati kao bumerang.

J.B.

Nova oboljevanja od korone i nove mere

