Neša Bridžis pred nastup u Kruševcu: Na bini padaju svi klišei (VIDEO)

Nenad Danilović, poznatiji pod pseudonimom Neša Bridžis izvešće stand up predstavu „Život“ pred Kruševljanima, 10. maja, u bioskopu „Kruševac“. Reč je o pomalo iskarikiranoj autobiografiji ovog proslavljenog komičara, koja se bavi običnim ljudima i njihovim karakterima. Kako je sve počelo, kakva je stand up scena u Srbiji i da li se od šale može živeti, otkriva Neša Bridžis u intervjuu za portal KruševacGrad.

Da li ste do sada nastupali u Kruševcu? Kakve Vas uspomene vezuju za naš grad? Šta ste pripremili za Kruševljane ovaj put?

-U Kruševcu nisam prvi put, nastupao sam jako davno i bilo je tom prilikom fenomenalno. Divna ste publika, kako bih ja rekao „laka“ za saradnju u smislu interakcije. Za Kruševac me vezuju gostoprimstvo i pozitivna energija kod ljudi. Ovoga puta vam dolazim sa predstavom „Život“, koja je svrstana u top tri mojih predstava, od šest, koliko ih imam na repertoaru, i obišla je svet više puta. Reč je autobiografiji i retrospektivi osamdesetih godina gde je to vreme upoređeno sa današnjim, iz nekog mog ugla.

Kako ste počeli da se bavite stand up komedijom?

Komedijom se bavim od kad sam se rodio, bukvalno. Tinjalo je to u meni godinama. Prvo za društvo, a kasnije i profesionalno, već 13 godina. Nisam tada znao da se to tako zove „stand up“ forma, ali sam znao da ja to oduvek mogu. Konačno se u Beogradu pojavio klub, gde sam se okušao, a ostalo je istorija.

Zbog čega volite stand up?

Volim ljude, njihove karakterne osobine. Obožavam da vidim nasmejana lica, gde je svako specifičan na svoj način. Uvek me je to privlačilo. Kasnije je to postalo primarno zanimanje i opsesija koja mislim da nikada neće prestati. Moć nasmejati čoveka je dar i smisao.

Imate li nekad tremu? Koji nastup posebno pamtite?

Trema uvek postoji, ona pokreće sve zapravo, ali kada se izadje na binu i kada se priguše svetla, ostajemo samo ja i moja publika, kao jedna velika familija za stolom. Tu sve prestaje, to je jedan ozbiljan ventil. Tu smo intimni, tu padaju klišei, tu se „ogolimo“ i spoznamo, tu se pronalazimo. Ne mogu da izdvojim poseban nastup. Možda ipak prvi, kao prvi poljubac koji se pamti.

Kakva je situacija na srpskoj stand up sceni?

Stand up forma se polako, ali sigurno razvija na našim prostorima, mada ljudi nemaju svest o tome. Pojavljuju se novi komičari sa svih strana, ljudi koji su prepoznali stand up formu kao takvu i taj krug se neprestano širi.

Može li se živeti od stand up-a?

Živi se… Kako ko! Potrebno je jako puno rada da bi se dostigao taj „level“. Lepo je kada vidite punu salu i salve smeha kod ljudi. Posao kojim se bavim mi je omogućio bukvalno sve i jako sam zahvalan na tome, jer znam da na početku nije bilo lako.

Da li pripremate nešto novo za svoju publiku?

Pripremam novu, sedmu predstavu i mislim da ću time krunisati moju karijeru. Mada, nikada se ne zna. Kada čovek pomisli da je rekao sve, vreme u kome živimo pravi „kompenzacije“. Koliko traje život, trajaću i ja. Kad smo već kod života, od srca vam želim da isti provedete u miru, sreći i blagostanju. Želim da pozovem sve ljude da se nasmejemo iz prve ruke 10. maja u Bioskopu Kruševac i da pogledamo na život iz jednog „Nešinog ugla“.

Inače, karte za stand up predstavu “ Život“, koju Neša Bridžis izvodi 10. maja u 20 časova u bioskopu „Kruševac“, se mogu kupiti na OMV pumpama, u Defi knjizarama ili online putem new.tickets.rs

Foto: Memo workshop

M.Stanković