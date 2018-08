Narodna stranka organizovala je u centru Kruševca prikupljanje potpisa protiv davanja stolice Kosovu u Ujedinjenim nacijama. Ovakav stav svojim potpisima podržalo je više od 160 Kruševljanki i Kruševljana

– Akcijom „Jedan potpis menja sve, dajem potpis protiv Kosova u UN“ Narodna stranka želi da pokaže režimu Aleksandra Vučića da ima ljudi koji se ne slažu sa politikom izdaje, sa politikom odustajanja, sa politikom poklanjanja. Cilj akcije je da pokažemo da postoje ljudi koji se i u miru bore za svoju zemlju jednako kao što su se borili u ratu – rekao je potpredsednik kruševačkog odbora Narodne stranke, Vladan Mitić.

Kazao je da je netačna teza koju zastupa aktuelni režim da će Alabanci, ukoliko im sada ne damo Kosovo za 20 godina uzeti Vranje.

– To aposlutno nije tačno jer iako im damo Kosovo to nije garant da ćemo ih sprečiti da imaju aspiracije ka drugim teritorijama Srbije. Garant može da bude jedino uravnotežena politika koja bi dovela od stvarnog kompromisa sa ljudima koji žive na Kosovu, ali ne na ovaj način – rekao je on.

Mitić je podsetio da je akcija prikupljanja potpisa počela 28. jula iz četiri najveća grada, a da se tokom vikenda sprovodi u 15 gradova i opština.

Narodna stranka u Kruševcu prikupljala potpise protiv Kosova u UN

