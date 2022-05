Napretku za kraj sezone – bod na Banovom brdu

U poslednjem kolu šampionata Super lige Srbije, Napredak je na Banovom brdu igrao nerešeno protiv Čukaričkog, 0:0.

Plasman Napretka u osam najboljih ekipa u državi u ovoj sezoni bio je krajnji domet ekipe iz Kruševca. Obezbeđen je u 30. kolu, kada je Napredak slavio u Kruševcu protiv Metalca sa 1:0, već antologijskim golom u 97. minutu. U sedam kola plej-ofa, u koji se na taj način Napredak plasirao, igrači ovog tima nisu uspeli da postignu pogodak, tako da je vrlo brzo postalo jasno da su ambicije ekipe prerano zaokružene.

U poslednjem kolu Napredak je makar osvojio prvi i jedini bod u ovogodišnjem plej-ofu, igrajući na Banovom brdu nerešeno sa Čukaričkim, 0:0, u tvrdoj, takmičarskoj utakmici, borbenoj i sa jedne i sa druge strane. Napredak je imao inicijativu u prvih pola sata i veliku šansu preko Kunića da konačno zatrese mrežu, ali se onda podmlađeni tim Čukaričkog, sastavljen uglavnom od „bonus“ igrača – sa izuzetkom kapitena Marka Docića, Strahinje Tanasijevića i Nemanje Tošića – pokrenuo i pokazao potencijal. Imali su nekoliko prilika za gol, nisu ih iskoristili, pa se meč završio bez golova.

Na kraju je šef stručnog štaba Napretka Zoran Milinković dao osvrt i na današnji meč, ali i upravo okončanu Napretkovu sezonu:

– Žao mi je što nije bilo golova, sigurno bi utakmica bila i lepša i sadržajnija, ali to su okolnosti, završila se nepopularnim rezultatom. Mi smo naš cilj ostvarili plasmanom među osam, to je bila i prva i glavna tema kluba, na ono što nam se dešavalo u plej-ofu nismo zaista mogli da utičemo, imali smo dosta kadrovskim problema i nikada nismo mogli da izvedemo najbolji tim, i danas nam je falilo osam igrača. Nisam mnogo govorio o tome jer bi možda dobilo neku drugu konotaciju, ali nedostajalo nam je to da budemo kompletni i nedostajalo nam je da prođemo sa što manje povreda. Naravno da bismo u tom slučaju bili i mnogo konkurentniji.

Na pitanje da li će i dalje ostati na klupi Napretka, Milinković je odgovorio:

– Ja sam odradio svoj ugovor, ono što predstoji je da ćemo sigurno sesti i popričati, ishod je, mislim, vrlo neizvestan.

Napredak je sezonu 2021/2022. godine završio sa skorom od 37 osvojenih bodova i osmim mestom na tabeli. U 37 prvenstvenih kola, Kruševljani su zabeležili ukupno deset pobeda, sedam puta su remizirali i pretrpeli poraz u 19 utakmica. Strelci Napretka protivničke mreže pogodili su 31 put, dok je odbrana primila 51 gol, što znači da je klub završio prvenstvo sa debelom negativnom gol razlikom.

S.M.

Foto: FK Napredak