Napretku bod u Bačkoj Palanci

Utakmica 8. kola Super lige Srbije između Bačke i Napretka završena je bez golova

Nisu se ljubitelji fudbala nagledali golova u današnjim utakmicama Super lige Srbije. U Bačkoj Palanci su merže mirovale svih 90 minuta, u utakmici između OFK Bačke i Napretka koji su podelili bodove, igrajući nerešeno 0:0.

Bačka je od 72. minuta igrala sa igračem manje, ali gostima to nije pomoglo da postignu gol i Napretku je to peta uzastopna utakmica bez pobede, ali makar su se pomerili za jedno mesto na tabeli, preskočili su Radnik.

Bio je to meč bez velikih uzbuđenja, sa malo šansi, malo šuteva na gol. Klasična superligaška uspavanka, koju su Kruševljani bezuspešno pokušavali da razbiju u finišu.

Napredak ima posle osam odigrani kola pet bodova i zauzima 16. poziciju na superligaškoj tabeli, a u sledećem kolu će u Kruševcu dočekati Metalac, koji je danas u Gornjem Milanovcu remizirao sa ekipom Mladosti iz Lučana i sa devet bodova je na mestu.

