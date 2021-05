Napredak gostuje Voždovcu: Pobedom do osiguranog opstanka!

U subotu Napredak gostuje direktnom rivalu u borbi za opstanak i pobedom bi praktično osigurao superligaški statu

Fudbaleri Napretka savladali su u subotu u Kruševcu ekipu Čukaričkog sa 1:0 u 35. kolu Superlige Srbije i osvojili važne bodove u borbi za očuvanje superligaškog statusa. Prvenstvo, međutim, traje još tri kola i na Kruševljanima je da ga završe bez opuštanja. A već u subotu očekuje ih gostovanje u Beogradu Voždovcu, direktnom konkurentu u borbi za opstanak u Ligi.

Šef stručnog štaba Napretka Milan Đuričić očekuje dobru utakmicu u kojoj će odlučivati detalji.

– Voždovac je ekipa koju izuzetno cenim, koja igra fudbal. Učinićemo sve da pobedimo, jer pobedom bi direktno rešili pitanje opstanka i naše je da to pokušamo odmah, a sa druge strane i njima je to važna utakmica iz istog razloga. Očekujem dobru utakmicu u kojoj će opet odlučivati detalji, ali mi imamo dobru atmosferu u ekipi i mislim da je to poenta ovog proleća što se tiče Napretka.

Na molbu da na konferenciji za novinare prokomentariše pisanje nekih medija koji dovode u sumnju igru i rezultate Napretka, Đuričić je rekao kako je lično neprijatno iznenađen, dodajući da iza dobrih rezultata njegovog tima stoji samo marljiv rad i zalaganje svih u ekipi.

Napredak, inače, i dalje prate kadrovski problemi – povređen je Marjanović, a Milunović, Milovanović i Todorović su zaraženi korona virusom. Zato je Nenad Ivanović među onima koji će u subotu istrčati na teren:

– Protiv Voždovca idemo na pobedu, kao i na svakoj utakmici, daćemo svoj maksimum i nadamo se novim bodovima.

U završnicu prvenstva Napredak je, nakon šest uzastopnih pobeda, ušao kao desetoplasirani tim na tabeli sa 47 bodova. Voždovac ima tri boda manje i na 13. je mestu. Njihov međusobni duel u 36. kolu Super lige Srbije igra se u subotu od 16 sati.

S.M.

Napredak gostuje Voždovcu: Pobedom do osiguranog opstanka!

U subotu Napredak gostuje direktnom rivalu u borbi za opstanak i pobedom bi praktično osigurao superligaški statu Fudbaleri Napretka savladali su u subotu u Kruševcu ekipu Čukaričkog sa 1:0 u 35. kolu Superlige Srbije i osvojili važne bodove u borbi za očuvanje superligaškog statusa. Prvenstvo, međutim, traje još tri kola i na Kruševljanima je da ga završe bez opuštanja. A već u subotu očekuje ih gostovanje u Beogradu Voždovcu, direktnom konkurentu u borbi za opstanak u Ligi. Šef stručnog štaba Napretka Milan Đuričić očekuje dobru utakmicu u kojoj će odlučivati detalji. - Voždovac je ekipa koju izuzetno cenim, koja igra…