Napravimo vremeplov – pošaljite svoju fotografiju Spomenika kosovskim junacima

Kuća Simića priređuje izložbu fotografija “Spomenik simbol prestonice” u susret jubileju Kruševca, 650 –oj godišnjici osnivanja grada. Izložba je interaktivna, te iz te ustanove pozivaju sugrađane da učestvuju u kreiranju istorijskog vremeplova i pošalju svoje fotografije Spomenika kosovskim junacima

Zorana Drašković – Kovačević, muzejska pedagoškinja, kaže da su izložbe u kojima aktivno učestvuju Kruševljani postale tradicija.

– U okviru obeležavanja 650 godina Grada, Kuća Simića i Narodni muzej uključuju se izložbom “Spomenik simbol prestonice”. Pošto smo ovde u komšiluku mi ćemo se pozabaviti sećanjima naših Kruševljana na Spomenik i na sve te decenije koje nas dele od trenutka kada je podignut 1904. godine. Pozivam Kruševljane, ali i one koji to nisu, a vežu ih uspomene za ovaj grad, da nam dostave svoje fotografije, to mogu biti porodične fotografije ispred spomenika, ali i fotografije isključivo spomenika u raznim periodima života ovog grada – ističe ona.

Sve fotografije naći će se u katalogu, a na osnovu materijala koji budu pristigli osmisliće se i koncept izložbe.

– Da bi učestvovali potrebno je da nam dostavite svoje fotografije Spomenika uz datum, eventualni opis i imena osoba na fotografijama. Odabrane fotografije bismo objavili u štampanoj formi, pa je potrebno da budu u ličnom vlasništvu osobe koja ih dostavlja – objašnjava ona.

Svi zainteresovani sugrađani svoje fotografije u što boljoj rezoluciji mogu poslati na mail [email protected] ili dostavite lično u Kuću, svakog radnog dana od 9 do 15, do kraja sledeće nedelje.

