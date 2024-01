Konkurs za kupovinu seoskih kuća

Ministarstvo za brigu o selu je raspisalo tri javna konkursa koja se odnose na kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, nabavku minibuseva za prevoz seoskog stanovništva i za organizovanje „Miholjskih susreta sela“

U tu svrhu, iz budžeta Srbije je trenutno izdvojeno ukupno 670 miliona dinara, od čega pola milijarde za seoske kuće, 120 miliona za minibuseve i 50 miliona dinara za seoske manifestacije, navodi se u saopštenju Ministarstva za brigu o selu.

Rok za prijavljivanje za seoske kuće sa okućnicom je otvoren do utroška budžetskih sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2024. godine. Preostala dva javna konkursa su raspisana do 22. februara.

Iz Ministarstva navode da je interesovanje za program seoskih kuća od samog početka veliko, te ove godine očekuju oko 3.000 zahteva. Prethodne tri godine je useljeno 2.650 kuća u selima širom Srbije, čime je krov nad glavom steklo 10.000 ljudi.

Pravo učešća na javnom konkursu za seoske kuće sa okućnicom imaju punoletni državljani Srbije mlađi od 45 godina i to pojedinci, samohrani roditelji, kao i parovi. Podnosilac prijave samostalno pronalazi kuću sa okućnicom i obraća se lokalnoj samoupravi na čijoj teritoriji se kuća nalazi, u saradnji sa kojom završava neophodnu proceduru. Maksimalna suma koja će se odobravati po prijavi je 1,2 miliona dinara.

Za rešavanje problema mobilnosti seoskog stanovništva do sada je novac dobila 61 lokalna samouprava, među kojima je 35 najnerazvijenijih lokalnih zajednica. Suma koja će biti odobrena je sedam miliona po minibusu.

Maksimalan iznos predviđen za finansiranje „Miholjskih susreta sela“ je 500.000 dinara po prijavi, dok sama manifestacija se može održati od 1. juna do 1. novembra 2024. godine. U prethodne tri godine je održano ukupno 250 manifestacija, dok su prošlogodišnji susreti okupili 1.500 sela u 95 opština sa rekordnih 200.000 učesnika.

