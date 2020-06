Nakon rekonstrukcije puštena u rad ambulanta Balšićeva, kao i zdravstvene stanice u Kupcima i Šiljegovcu

Ambulanta Balšićevapotpuno je rekonstruisana sredstvima grada i Ministarstva energetike i danas svečano puštena u rad. Najstarija ambulanta u Kruševcu počela je sa radom još u junu 1960. godine i ima oko 17 hiljada pacijenata, a kako se čulo na otvaranju, ovo je prva rekonstrukcija urađena nakon 1983. godine

Projekat rekonstrukcije ambulante Balšićeva finansirali su Grad Kruševac sa 30 odsto budžetskih sredstava i Ministarstvo za energetiku i rudarstvo koje je dalo 70 odsto, a ukupna vrednost projekta je 12 miliona dinara i sada je ona deo korpusa energetski efikasnih javnih prostora u gradu.

Svečanom otvaranju rekonstruisanog prostora je uz gradsko rukovodstvo, gradonačelnicu Jasminu Palurović i bivšeg gradonačelnika, a sada direktora BIA Bratislava Gašića, prisustvovao i ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar koji je nakon obilaska ambulante rekao da je “video nešto što čini srećnim ne samo njega, već i sve pacijente i zaposlene”.

– Mi sada imamo ambulantu koja može da bude primer svim ambulantama i želimo da svaka ambulanta u Srbiji izgleda ovako. Ovo će biti jedan standard, da pokušamo da sve ambulante bilo kada da su urađene da dovedemo u ovakvo stanje i da imaju sve što ima u ovoj – rekao je Lončar i zamolio da izložba fotografija na kojima se vidi prethodno stanje ambulante ostane da građane podseća na to kakva je bila “jer mi smotakvi ljudi da se vrlo brzo naviknemo na dobro i zaboravimo na one stvari pre nas” i da “smatramo da nam to pada sa neba”.

– Ništa ne pada sa neba, ništa nije slučajnost, ovo sve mnogo košta i iskorišćen je svaki dinar – dodao je Lončar. On se zahvalio izvođačima radova koji su, kako je rekao, sve ovo radili u vreme vanrednog stanja i koji su se maksimalno pridržavali tada propisanih uslova za bezbednost njihovih radnika. Zaposlene je zamolio da nastave sa održavanjem ovog prostora “da bi nam što duže trajao”.

Direktorka Doma zdravlja, dr Marina Kostić, zahvalila je ministru Lončaru na poseti i podršci i rekla da je otvaranje ambulante Balšićeva veliki dan za Kruševac, s obzirom na to da ova ambulanta radi od 1. juna 1960. godine i da ima oko 17.000 pacijenata koji se u njoj leče.

– Dobili smo jednu modernu ambulantu gde je odrađena hidro i termoizolacija podova i zidova, dobili smo solarne panele koji se nalaze na krovu, i uslove koji značajno utiču na poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, na opšte zadovoljstvo i pacijenata i zaposlenih – rekla je dr Kostić.

Predstavnici gradske vlasti i ministar Lončar su nakon Balšićeve, prisustvovali i otvaranju ambulanti u Velikim Kupciima i Velikom Šiljegovcu, koje su renovirane udruženim sredstvima Doma zdravlja i meštana ovih mesnih zajednica.

Meštani Šiljegovca su, kako nam je saopštio predsednik ove mesne zajednice Siniša Milojević, u svoju ambulantu investirali oko 1,3 miliona, dok je oko 3 miliona finansirano sredstvima Doma zdravlja i lokalne samouprave. Meštani su donirali prozore, behaton stazu, parking i travnjak, dok su grad i Dom zdravlja finansirali rekonstrukciju krova, mokrih čvorova, nameštaja i opreme.

Ambulanta u Kupcima ima oko 5000, a u Velikom Šiljegovcu nešto više od 4000 pacijenata.

Dr Marina Kostić naglasila je da su svi ovi radovi izvedeni zahvaljujući dobroj saradnji koju Dom zdravlja ima sa mesnim zajednicama ali i lokalnom samoupravom koja podržava sve njihove zdravstvene projekte.

N.B.

