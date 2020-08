Nakon popuštanja mera pune bašte kruševačkih klubova – Da li je klabing bezbedan?

Iako je, zbog novonastale epidemiološke situacije, radno vreme kafića i klubova na otvorenom bilo do 23 časa, na brojnim mestima u Kruševcu održavale su se svirke. Na sreću mnogih muzičara i ugostitelja, juče je produžen i rad ugostiteljskih objekata do 1 sat iza ponoći. Naša redakcija je istražila kako je izgledala prva noć nakon popuštanja mera u baštama kruševačkih klubova

– U poslednjih mesec dana sam izašla jednom, a to je baš večeras – kaže nam studentkinja Vanja. – Izašla sam sa petoro ljudi sa kojima sam inače bila na odmoru. Naše mere zaštite su bile te što se ne ljubimo, ne grlimo i pozdravimo se nekim lakat o lakat pozdravom. Mislim da je okej u društvu izaći bez preteranih kontakata – objašnjava dok časkamo u prepunom Basementu, čekajući da krene muzika.

Relja, takođe student, dobro je raspoložen. Kaže, laknulo mu je zbog produžetka radnog vremena ugostiteljskih objekata: – Mi smo imali problem kad izađemo, jer jesmo izlazili, gde da nabavimo piće i ostalo, pošto ništa nije radilo, ali eto sad se to sve vraća u normalu i nadam se da će tako ostati. Masku ne nosim u kafiću, naravno, imam prskalicu sa alkoholom. Za dezinfekciju – sa osmehom naglašava.

Počinje i svirka. U bašti kluba Basement – tradicionalna Jeger žurka, a nastupa DJ Saša Radanović.

Saša, koji dolazi iz Novog Sada, otkriva nam da je ovo njegov prvi nastup nakon pauze izazvane korona virusom. Nada se dobroj posećenosti, velikom broju ljudi i dobroj žurci.

– Svaki put kad sam bio u Kruševcu bilo je sjajno. Ovde su ljudi pozitivni, koliko sam ja shvatio ovde retko dolaze DJ-evi koji rade elektronsku muziku, uglavnom nastupaju bendovi. Ljudi me gotive, i moju muziku, dobra je energija koju prenosim na njih tako da očekujem da će večeras biti sjajno – kaže on.

Iako ima zakazanih nastupa, počev od septembra, nije preterano optimističan što se tiče predstojeće sezone klupskih svirki:

– Ja se nadam da tek posle Nove godine možemo ozbiljnije da počnemo da se bavimo poslom kao što smo pre korone. Evo i večeras, niko nema tačnu informaciju, dali su na radiju i televiziji, ali niko zvanično nije izašao i rekao da objekti koji imaju bašte mogu primiti npr. 500 ljudi.

DJ Saša kaže da se ne plaši nastupa zbog moguće izloženosti korona virusu:

– Kad se završio prvi talas nosio sam masku u klubu, jer klubovi još uvek nisu krenuli da izlaze napolje u svoje otvorene prostore. Imamo jedno udruženje DJ-eva u Novom Sadu i mi smo se svi složili da bi trebalo da budemo primer, barem u klubovima kako ljudi treba da se ponašaju. Večeras neću nositi masku, na otvorenom smo prostoru, izolovan sam, sam sam, niko mi ne može prići, i ako budem imao neki kontakt tu do bine, to će biti na nekoj distanci koja je bezbedna.

Selimo se u klub Duh Concept Store, u kome, u mirnijem ambijentu, nastupa mladi Kruševljanin DJ Milen Đokić.

– U Kruševcu nastupam posle baš duge pauze, možda i par godina, uglavnom sam radio neku okolinu, dugo me ovde nije bilo i baš zbog toga očekujem da će večeras biti dobra posećenost, a i konačno se vratilo normalno radno vreme. Nemam strah od publike i komunikacije sa ljudima. Što se tiče maski na otvorenom, mislim da nema potrebe. Masku ne nosim dok nastupam, ni večeras je neću nositi, a kako vidim, ne nosi je niko ni iz publike.

Našim sagovornicima didžejing je sporedni posao, tako da ih ova neizvesna situacija nije mnogo finansijski ugrozila kao neke njihove kolege, međutim, obojica su skeptični i zabrinuti kakva će situacija biti na jesen i da li će posla uopšte biti.

Marija Stanković

