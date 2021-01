Gradska uprava Grada Kruševca izložila je na javni uvid nacrt Plana detaljne regulacije naselja Marko Orlović. Prilika da se zaiteresovani građani upoznaju sa nacrtom i dostave primedbe trajaće do 27. januara

Nacrt Plana detaljne regulacije „Marko Orlović“ u Kruševcu obuhvata prostor oivičen delom Ulice Hajduk Veljkove (sa severnoistočne strane), delom Ulice Bruski put koja se poklapa sa Državnim putem IB reda broj 38 Kruševac –Blace –Beloljin (sa istočne strane) i delom Ulice Dostojevskog (sa severnozapadne strane).

Javni uvid u ovaj dokument moguće je ostvariti do 27. januara svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 u holu zgrade Gradske uprave, a za detaljnije informacije i tumačenja treba se obratiti službenicima u kancleariji 16.

Na izloženi Nacrt sva zainteresovana lica mogu staviti primedbe i dati sugestije u pisanoj formi, u prijemnoj kancelariji br. 31 Gradske uprave grada Kruševca.

Po završenom javnom uvidu, održaće se sednica Komisije za planove grada Kruševca koja je zakazana za 1. februar.

N.B.

Nacrt Plana za naselje Marko Orlović na javnom uvidu

