Nakon godinu dana pauze, u prostorijiama kruševačkog Društva za borbu šećerne bolesti (5.sprat Doma sindikata), ponovo kreću radionice za decu i odrasle obolele od dijabetesa. Prva će biti organizovana do kraja ovog meseca

Zbog aktuelne epidemiloške situacije više od godinu dana nisu organizovane radionice za dijabetičare, a kako bi se pomoglo obolelima koji u ovom periodu teže dolaze do endokrinologa, odlučeno je da se radionice ponovo organizuju, ali u manjim grupama, sa najviše pet učesnika.

– Zbog korona virusa oboleli od šećerne bolesti teže dolaze do lekara specijaliste ili u strahu od zaražavanja izbegavaju da odu kod lekara. Na radionicama će imati prilike da dobiju savet i pregled endokrinologa i, ono što je njima u ovom trenutku jako bitno, da produže izveštaj, što im je važno zbog produžetka terapije – kaže Latinka Milojević, predsednica kruševačkog Društva za borbu protiv šećerne bolesti, dodajući da se radionice organizuju uz podršku ovdašnje Bolnice i farmaceutskih kuća.

Prema njenim rečima, prva radionica nakon godinu dana pauze,uz poštovanje svih epidemioloških mera, biće organizovana do kraja ovog meseca (mart), a već narednog planirana je po jedna radionica za decu i odrasle obolele od dijabetesa.

Učesnici radionica će imati prilike i da saznaju nešto više o savremenijim aparatima za kontrolu šećera u krvi, senzorima namenjenjim deci dijabetičarima i inovativnim lekovima , koji su se u poslednjih godinu dana pojavili na tržištu.

Kruševačko Društvo za borbu protiv šećerne bolesti osnovano je 2005.godine i zastupa interese oko 15.000 obolelih od dijabetesa u našem gradu.

Od dijabetesa u Srbiji boluje oko 770.000 ljudi, a u riziku od šećerne bolesti je oko pola miliona ljudi.

D.P.

Na radionicama za dijabetičare i pregled endokrinologa

Nakon godinu dana pauze, u prostorijiama kruševačkog Društva za borbu šećerne bolesti (5.sprat Doma sindikata), ponovo kreću radionice za decu i odrasle obolele od dijabetesa. Prva će biti organizovana do kraja ovog meseca Zbog aktuelne epidemiloške situacije više od godinu dana nisu organizovane radionice za dijabetičare, a kako bi se pomoglo obolelima koji u ovom periodu teže dolaze do endokrinologa, odlučeno je da se radionice ponovo organizuju, ali u manjim grupama, sa najviše pet učesnika. - Zbog korona virusa oboleli od šećerne bolesti teže dolaze do lekara specijaliste ili u strahu od zaražavanja izbegavaju da odu kod lekara. Na radionicama…