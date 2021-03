Stručnjaci objašnjavaju: Kako da napravite voćno vino od jabuke

Ako vam je u skladištu ostalo ukusnih domaćih jabuka možete ih sačuvati za zimski period, ali od njih možete napraviti i ukusno voćno vino – popularni cider. Pravljenje vina od jabuke idealan je način da upotrebite celokupni rod jabuka

Voćno vino od jabuke je vrsta alkoholnog pića koje se dobija vrenjem jabuka ili jabukovog soka uglavnom od mešavine raznih starih sorti jabuka, a obično sadrži od 5,5 do 7 odsto alkohola. Za postupak pripremanja cidera pogodni su oštećeni i ugruvani plodovi, a ukus vina će zavisiti od sorte jabuke koju koristite.

U pravljenju jabukovog vina postoje tri faze, prva faza je ekstraktovanje ukusa iz jabuka i početak procesa fermentacije.

– Šećer je potrebno staviti u posudu i preliti vodom. Zagrejte i mešajte dok se ne istopi šećer. Nakon toga prekrijte i ostavite da se ohladi na 20 stepeni ili niže. Jabuke operite, oljuštite, očistite sredinu i eventualna oštećenja. Stavite u veliku posudu, nalijte vodom, dodajte enzim pektolaze i dobro promešajte – kaže Slađana Cvetković, savetodavka za prehrambenu tehnologiju u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi.

Posuda zatim treba da se pokrije i ostavi da stoji minimum osam sati. Nako toga dodaje se grožđe, šećer, isceđen limun, hranivo i kvasac.

– Nalijte sa 20 litara čiste hladne vode i dobro promešajte. Stavite poklopac ali ne previše čvrsto i ostavite na toplom mestu, idealna temperatura je od 20 do 25 stepeni celzijusa. Nakon 24 časa počinje proces fermentiranja – objašnjava ona.

U drugoj fazi dolazi do fermentisanja preostalog šećera i bistrenja vina pa je u narednih 10 do 14 dana potrebno svakog dana mešati tečnost sterilnim kašikama. Kada fermentacija uspori potrebno je procediti tečnost i preliti je u sterilne balone koje treba ostaviti na toplom mestu. Nakon toga primetićete kako se oslobođa gas i izlazi kroz ventil, posle nekog vremena fermentacija usporava, a na dnu balona se stvara sloj krupnih čestica.

– To mogu biti sitni delovi jabuka ili kvasac koji je uradio svoj posao. Kvasac konvertuje šećere u ugljen dioksid i alkohol. U ovoj fazi preporučuje se pretakanje vina i čišćenje od taloga, uzmite čist prazan balon i pretočite samo tečni deo sa što manje taloga – ističe naša sagovornica.

U poslednjoj fazi dolazi do završavanja procesa bistrenja pića i čuvanje. Voćno vino od jabuke ne može da promeni ukus stajanjem kao što može crveno, tako da nije potrebno da cider stoji godinama.

– Vremenom će fementacija u potpunosti prestati, a to ćete znati jer gas neće prolaziti kroz ventil i kada probate vino nećete osetititi „štipanje“. Treba verovati svojim instiktima i kada procenite da je ukus dobar procedite ga opet i ostavite malo da odstoji – napominje Slađana Cvetković.

Oprema koja vam je potrebna za pripremu cidera: veća kofa ili manje bure sa poklopcem biće potrebno za fermentaciju, veća kašika za mešanje, nešto za ceđenje, levak sa filterom, sito, ili komad tkanine (muslin), veći plastični ili stakleni balon za kasniju fermentaciju, ventil koji dozvoljava izlazak gasova iz posude, a sprečava ulazak insekata i buba, nekoliko plastičnih cevi, odnosno creva, termometar i boce i pampuri za čuvanje dobijenog vina. Sve što koristite od sudova i alata u procesu pravljenja cidera trebalo bi pre upotrebe sterilisati.

Za voćno vino od jabuke neophodno je: 15 do 20 kg jabuka, 2,5 do 3 kg šećera, 500 grama belog suvog grožđa koje treba biti zlatno žute boje i bez semena, sok od deset limuna, voda, enzim pektolaze, do osam grama, pet kašičica hraniva i jedna do dve kašičice kvasca.

Stručnjaci objašnjavaju: Kako da napravite voćno vino od jabuke

