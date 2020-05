Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će parlamentarni izbori biti održani 21. juna ove godine. On je to izjavio posle sastanka sa predstavnicima stranaka koje su najavile izlazak na predstojeće izbore kazavši i da je prihvatio predlog pojedinih stranaka kojima je, kako je naveo, bilo potrebno da imaju 38 dana do održavanja izbora

Vučić je kazao i da ne očekuje da se tokom maja održavaju veći predizborni politički skupovi, naročito u zatvorenom prostoru te da će se za jun, kada mnogi očekuju održavanje mitinga, čekati mišljenje lekara.

Saopštio je i da su se stranke koje će izaći na izbore dogovorile da osim notara i opštinski overitelji mogu da overavaju potpise podrške jer nema dovoljno notara za overu potpisa.

– Posle ovog teškog vremena treba da stvorimo demokratsku atmosferu i izaberemo Skupštinu i Vladu koje će služiti interesima gradjana. Lično ću zamoliti saradnike da kampanji pristupe u duhu tolerancije, ozbiljnosti i odgovornosti – kazao je Vučić.

Na izbore 21. juna

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će parlamentarni izbori biti održani 21. juna ove godine. On je to izjavio posle sastanka sa predstavnicima stranaka koje su najavile izlazak na predstojeće izbore kazavši i da je prihvatio predlog pojedinih stranaka kojima je, kako je naveo, bilo potrebno da imaju 38 dana do održavanja izbora Vučić je kazao i da ne očekuje da se tokom maja održavaju veći predizborni politički skupovi, naročito u zatvorenom prostoru te da će se za jun, kada mnogi očekuju održavanje mitinga, čekati mišljenje lekara. Saopštio je i da su se stranke koje će izaći na izbore…