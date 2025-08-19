Na današnji dan: Rođen Predrag Knežević, tvorac emisije „Vremena sporta i razonode“

Predrag Knežević – Kneža, novinar i urednik Radio Beograda, bard sportskog novinarstva, rođen je u Kruševcu 19. avgusta 1922., a preminuo 86 godina kasnije – 7. avgusta 2008. u Beogradu

Knežević je bio višestruki šampion države u sportskom automobilizmu, hokejaš beogradskog “Partizana”, a kasnije je postao prvi međunarodni hokejaški sudija u jugoistočnoj Evropi.

Objavio je više od 1.000 priloga o bezbednosti saobraćaja, a izdao je, sa saradnicima, i školski priručnik “Deca u saobraćaju”, napisao je i nekoliko knjiga – veoma je bila zapažena “Kako voziti jeftino – kako štedeti gorivo”, automobilsku čitanku i “Fićin bukvar”.

Dobitnik je velikog broja nagrada – na Internacionalnom festivalu evropskih radio-stanica u Monte Karlu (1974), četvorostruki pobednik Svetskog radio-tv takmičenja “Premio ondas international” u Barseloni (1974, 1975, 1977 i 1978).

Predrag Knežević dobitnik je i više nagrada Saveza i Udruženja novinara Jugoslavije i Srbije, strukovnih priznanja i trofeja sportskih i društvenih organizacija, Majske nagrade Srbije, Oktobarske nagrade Beograda.

Na dan kada je preminuo, u saopštenju Radio Beograda, navodi se da će Knežević biti zapisan u analima srpskog novinarstva kao autor i inicijator sportskih emisija Radio Beograda “Vreme sporta i razonode” i “Sportski žurnal”.

– Predrag Knežević je svojim idejama išao ispred vremena, remeteći dotadašnju ustaljenu šemu radio programa. Slobodniji izraz, emisija prema aktuelnim događajima i prednosti običnog fiksnog telefona, to je bilo dovoljno da se pokrene nešto što će osvojiti radio program.Vreme sporta i razonode je priča o trajanju, o entuzijazmu izuzetnih novinara i urednika Radio Beograda, to je priča o vrhunskom majstorstvu radio reportera, o novinarskoj ideji i zasluženim nagradama i popularnosti, rekao je na dan proslave šest decenija trajanja kultne emisije urednik sportske redakcije Radio Beograda Vlade Radičević.