Moj Ljubimac: Od sibirskog haskija do maltezera

Naša radosna rubrika „Moj ljubimac“ se nastavlja. Ove nedelje predstavljamo vam devet novih ljubimaca naših čitalaca i čitateljki, kao i Mazu i Maru od kojih je sve ovo počelo. Fotografije ovih divnih stvorenja su se našli na našoj facebook stranici kada smo vama podelili prethodni tekst iz ove rubrike

Mimi. Ljubimac Lele Petričević.

– Bela je Sibirski haski. Rođena je (oštenjena) 21. novembra 2020. godine. Umiljata je i vesela. Obožava decu – prokomentarisala nam je njena vlasnica.

– Mačka se zove Čoka, šalimo se da je to skraćeno od Čokolada, jer je bila preslatka kao mače. Kad sam je dobila od gazdarice koja se odselila u Švajcarsku, bila je baš mala i nije umelan i vodu sama da pije pa smo joj davali pipetom – rekla je Vesna Vidojević Vasiljević.

Ivan Bekrić nam je predstavio svoju Donu, Džek rasela starog četiri meseca.

– Ovo je moja Alisa, zovemo je i Lisa. Ona je Džek Rasel terijer i ima pet godina – predstavila je Nađa.

– Bella je mešanac i ima svega 3 i po meseca, pronađena je napuštena na periferiji Kruševca, gladna i prljava. Moja porodica je već dugo planirala udomljenje neke napuštene životinje. Nemamo mnogo prostora, ali smo bili spremni da nekom napuštenom biću pružimo dom, ljubav i pažnju. Zahvaljujući Jeleni Aleksić, Bella je spašena i sada je najnestašniji voljeni član naše porodice – ispričala je Berta Vuković, njena vlasnica.

Čitateljka, Draga Planka nam je poslala fotografiju Tedija, maltezera njene kumice Anice Vučković. Tedi je star pet i po meseci.

– Kupila sam ga jer sam se osećala prazno. Dolaskom Tedija, sve se promenilo, od mojih navika do mog raspoloženja. Obožava goste, pogotovo one koji mu posvećuju pažnju. Voli čokoladice za pse, sam bira igračke kad odemo u Pet šop. Na reč „šetnja“ počinje da skakuće, laje penje se po nameštaju. On obožava kad je napolje, ja obožavam njega – podelila je Anica Vučković.

– Ovo je Gordi. Crno-srebrni šnaucer, uvežen je iz Rusije i ima 10 meseci. Mi se bavimo uzgojom patuljastih šnaucera i ovaj pas je izložbenog karaktera – kazala je Marija Vulić.

– Zdravo, ja sam Tedi. Imam dve godine. Volim da skačem, trčim, igram se sa svojim igračkama i grickam. Obožavam da se kupam, ali jako mrzim da me češljaju. Moja porodica me mnogo voli i posvećuju mi sve svoje slobodno vreme. Često me izvode u šetnju i vožnju automobilom. Uživam da se vozim, ali najviše uživam u dobroj hrani, pogotovo u onoj koju ne smem da jedem – preneli su nam Tedijevu poruku Marija i Aleksandar Kragović

Za kraj su ostali Maza i Mara, dva ljubimca Nataše Mitić od kojih je sve započelo. Njihov video se pojavio na našoj fejsbuk stranici i povukao mnoge druge čitaoce i čitateljke da sa nama podele svoje ljubimce.





Nastavite da nam šaljete fotografije vaših ljubimaca, i ne ograničavajte sebe samo na pse i mačke, jer ovakvi tekstovi i nama i našim čitaocima ulepšaju dan.

L.S.

foto: Komentari čitalaca na Fejsbuk stranici portala KruševacGrad