Umetnički konkurs „Petmove – moj ljubimac“

Umetnički konkurs za decu i mlade pod nazivom „Petmove – moj ljubimac“ raspisuje

Kulturni centar Kruševac povodom Festivala kratkometražnog filma. Trajaće do 24.

novembra

Film može trajati najviše pet minuta, a poželjni su igrani, dokumentarni i igrano-

dokumentarni snimci.

Na Festivalu će se takmičiti četiri kategorije i to predškolskog uzrasta, mlađeg uzrasta od

prvog do četvrtog razreda, srednji od petog do osmog razreda i stariji uzrast koji čine

srednjoškolci. Prijava je besplatna, a radovi mogu biti samostalni ili timski, s tim što svaki

učesnik može poslati jedan rad koji se do sada nigde nije takmičio i snimljen je bez

angažovanja profesionalnih filmskih radnika.

Radovi mogu biti poslati elektroniskim putem do 24. novembra, uz saglasnost roditelja, a

dodela nagrada će biti nakon tri dana u Beloj sali KCK.

Za sve dodatne informacije aktivan je mejl [email protected] i broj telefona 037/421-

877

J. S.