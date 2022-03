Vikend u znaku kruševačke odbojke

Odbojkaši Antene na pola puta do cilja

Muški oddbojkaški klub Antena iz Kruševca, danas je u prvom kolu plej-ofa , na svom terenu savladao Metalac iz Gonjeg Milanovca 3:0 u setovima. Kruševljanima je do trijumfa u takmičenju za viši rang neophodna samo još jedna pobeda od ukupno pet susreta, koliko se igra

–Igrali smo izuzetno dobro. Poštovali smo reč struke, mada Metalac nije nikako ekipa za podcenjivanje. Rezultat od 3:0 najbolji je svedok naše vrednosti– kaže najbolji pojedinac Nemanja Cekić.

Još jedan momak je pokazao svoje znanje i umeće na ovoj utakmici i mnogo doprineo pobedi. Reč je o Milošu Živkoviću.

–Igrali smo timski i u sve odradili onako kako smo se dogovorili pre susreta. Predstoje nam još četiri meča od kojih je dovoljno da dobijemo samo još jedan i sada smo već na pola puta do cilja- višeg ranga– ističe Živković.

Zadovoljan je, razumljivo, i trener Goran Dimitrijević.

–Alal vera momcima za požrtvovanje i igru na ovoj utakmici. To mogu samo oni i tvrdim da smo najbolji u drugoligaškom društvu. Zbog toga i verujem da ćemo se radovati i posle plej-ofa kada osvojimo prvo mesto i viši rang– kaže Dimitrijević.

Odbojkašice Atene 08 pobedile Trstenik

Ženski odbojkaški klub Antena 08 iz Kruševca, u 11. kolu Međuregionalne lige Kraljevo, pobedio je danas u gostima ŽOK Trstenik 1:3

Prema rečima Dragoslava Milovanovića, koji je vodio ekipu na ovoj utakmici, devojke su bile nešto slabije od prethodnog meča, ali su ovim trijumfom sve bliže plasmanu u Drugu ligu.

Milovanović tvrdi da će one to i ostvariti, a to je i cilj kluba iz Kruševca.

Lj. Marković