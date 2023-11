Dodeljene nagrade sa konkursa „PETMOVIE – Moj ljubimac”

U Beloj sali Kulturnog centra Kruševac održana je dodela nagrada za postignute rezultate na petom po redu Festivalu kratkometražnog filma u okviru kojeg je bio raspisan konkurs za video klip ili kratak film o kućnom ljubimcu. Podeljene su po tri nagrade za svaki uzrast, tri zahvalnice i specijalne nagrade

Ovaj Festival je imao za cilj da unapredi pozorišnu i filmsku kulturu, a dodeljene nagrade su simoblične u vidu diploma kako bi se deca i omladina podstakla da kroz kreativan način

javno iskažu svoju ljubav i empatiju prema domaćim životinjama.

Nagrade su osvojili:

– Predškolski uzrast: 3. mesto – Vojin Lazarević; 2. mesto – Ilija Lazarević; 1. mesto – Jovan Lazarević

– Od 1. do 4. razreda: 3. mesto – Jelena Filipović; 2. mesto – Vasilije Petrović; 1. mesto

– Anđelka Simić

– Od 5. do 7. razreda: 3. mesto – Sofija Jovanović; 2. mesto – Ognjen Radović; 1. mesto

– Vukašin Davidović

– Srednjoškolski uzrast: 2. mesto – Lazar Veljković; 1. mesto – Jelena Marković

– Specijalne nagrade od 1. do 4. razreda : Za kolektivni rad – odeljenje II/4 OŠ ˵Dositej Obradović”; Za kreativnost – Mia Milovanović i Bjanka Vukojević; Za edukativni sadržaj – Milica Jovanović

– Specijalne nagrade od 5. do 8. razreda: Za kreativnost – Una Miljković i Natalija Krsmanović; Za prikazanu ljubav prema ljubimcu – Nemanja Stanojlović

– Zahvalnice: Javno komunalno preduzeće Kruševac; Olivera Kolarić, profesor biologije; Snežana Miljić, profesor razredne nastave.

Inače, pokrovitelj ovog Festivala bio je Grad Kruševac uz prijateljstvo Javnog komunalnog preduzeća, a nagrade je uručila Slađana Obradović, glavna i odgovorna urednica Kulturnog centra, dok je specijalne nagrade podelila Ana Krsmanović, rukovodilac ZOO higijene u Kruševcu.

J. S.