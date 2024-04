Festival KRAF prvi put u Kruševcu

Kragujevački festival antiratnog, angažovanog i akademskog filma prvi put je došao u Kruševac. Otvoren je sinoć u Jazz klubu dodelom svog priznanja za doprinos lokalnoj kinematografiji „Miomir Miki Stamenković“ nakon čega su svi prisutni uživali uz filmove i koncert „Pop in Jazz Duo“ benda, a trajaće još danas i sutra

Ovaj festival u organizaciji Amaterskog pozorišta „Čkalja“ i Nevladine organizacije „MillenniuM“ ove godine prepoznatljiv je pod sloganom „Pod ovim nebom čoveče uspravi se“ kako bi motivisao što više ljudi i naveo ih da podrže ovakva dešavanja koja su deficitarna u većini srpskih gradova, a odziv Kruševljana prve večeri bio je iznenađujuć.

– KRAF ima dugu tradiciju u Kragujevcu, ali kod nas je prvi put. Donosi četiri akademska kratkometražna filma i dva dugometražna i nešto ozbiljnija, uglavnom je reč o dokumentarcima, ali su nešto drugačiji nego oni na koje smo navikli, pravo su osveženje za publiku. Ovaj festival je jedini u Kruševcu, nije bilo takvog poslednjih pet ili više godina, a nosi sjajnu poruku da se treba neprekidno raditi na unapređivanju i edukovanju, ali i druženju, u šta su se već prve večeri uverili posetioci nakon dva filma posvećena ekologiji – objasnio je Ivan Bogićević, producent u pozorištu „Čkalja“.

Priznanje za doprinos razvoju filmske umetnosti na lokalnom nivou primio je Ivan Tasić nakon čega je prikazan njegov film „Kako sam ostao bez krila“ o kome je naposletku razgovarao i odgovarao na pitanja prisutnih. Drugi film „Mamula“ i koncert lokalnog benda su atmosferu do kraja večeri održali prijatnom i publika, različitih uzrasta, ostala je na mestima do samog kraja, više od tri sata, do čega je dovela dobra organizacija i inovacija.

Svake večeri će autor jednog prikazanog filma biti prisutan, upoznati se i diskutovati sa Kruševljanima, a večeras će od 19 sati započeti „Akademski program“ (takmičarski): “Pas koji se upiškio od sreće” (Crna Gora), “Mamin sin” (Crna Gora), “Ječam žela” (Crna Gora), “Mir” (Albanija/ Crna Gora), dok će se u 20 sati realizovati projekcija filma „Zima jednog proleća“ (dokumentarni, dugometražni, Srbija, 2022, autor Milan Nikodijević, Martovski festival Beograd, Pula), potom razgovor sa autorom filma koji vodi Zoran Kovandžić, reditelj, projekcija filma „Živi zid“ (dokumentarni, dugometražni, Srbija, 2019, autor dr Vladimir Paunović, KRAF Kragujevac) i razgovor sa producentkinjom Marijom Ilić koji vodi Ivan Bogićević, selektor.

Poslednje večeri će takođe od 19 sati krenuti „Akademski program“ (takmičarski): “Kuda idu izgubljene mačke” (BiH), “Mrtvi čvor” (BiH), “Nije pristojno plesat po grobu” (Hrvatska), “Tuga” (Makedonija), te od 20 projekcija filma „Screeam for me Sarajevo“ (dokumentarni, dugometražni, BiH, 2016, autor Tarik Hodžić, SFF), promocija knjige o istoriji panka i razgovor o antiratnim pokretima u kulturi, Vojkan Trifunović, istoričar i pisac – prateći program, nakon toga sledi projekcija filma „Kad Miki kaže da se boji“ (dokumentarni, dugometražni, Hrvatska, autorka Ines Pletikos, HTV) i za kraj razgovor o filmu – profesor Ernest Međedović i proglašenje najboljih filmova akademskog programa.

J. S.