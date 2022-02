„Mladi i šta ih pokreće“ – fotografije Anđele Petrović

Odgovarajući na poziv redakcije portala KruševacGrad mladima, da navedu šta ih pokreće, sugrađanka Anđela Petrović je poslala fotografije i tekst. Ona trenutno živi u Beogradu, strudent je Istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu.

– Fakultet je jedna od stvari koje me pokreću, iako je zaista puno stvari u kojima pronalazim inspiraciju. Veliki sam zaljubljenik u umetnost u svakom smislu! U svoje slobodno vreme volim da lutam nepoznatim ulicama, putujem i fotografišem, stoga sam odlučila da sa vama podelim par svojih fotografija u kojima ćete, nadam se, uživati onoliko koliko sam ja praveći ih! Fotografijom se bavim amaterski već skoro deset godina, jer je, pored toga što je lep, to ujedno i skup hobi. Nadam se da ću jednog dana ostvariti jedan od svojih snova, a to je da putujem i ne ispuštam fotoaparat iz ruku – napisala je Anđela Petrović.

Pred vama su fotografije, trenuci koje je zabeležila Anđela.

POZIV

KruševacGrad, u okviru kampanje pod nazivom “Mladi i šta ih pokreće”, poziva mlade da pošalju svoje radove – razmišljanja o ovoj temi.

Poziv je i dalje otvoren. Stil je slobodan i vaše mišljenje o tome šta pokreće mlade ili šta pokreće Vas, možete izraziti onako kako želite: u formi priče, komentara, pesme, crteža, slike, fotografije ili prosto pisma, a mi ćemo ih objavljivati na portalu, Fejsbuk stranici i Instagramu.

Slanjem radova postajete i članovi/članice našeg Kluba “Mladi u gradu”. Za članove i članice Kluba, KruševacGrad priprema i simbolična obeležja i poklone, ali i “živa” druženja u gradskim prostorima.

Dakle, napišite nam šta vas pokreće, pošaljite pesmu, sliku, fotografiju ili tek nekoliko redova o sebi ili nečemu što vas inspiriše.

Možete nam pisati u inboksu Fejsbuk stranice KruševacGrad ili na mejl [email protected].

Hajde da zajedno probudimo pažnju zajednice prema stavovima mladih. Hajde da napravimo dnevnik ideja za mlade sugrađane.