Mitropolit David održao predavanje na temu Sveta tajna evharistije

U hramu Svetog Velikomučenika i Pobedonosca Georgija Arhiepiskop i Mitropolit kruševački Gospodin dr David održao je predavanje na temu „Sveta tajna evharistije“.

Sveta liturgija je čovekovo najprirodnije prostorno vremensko stanište i nalazište. Mi sami sebe i sav život svoj Hristu Bogu predajemo. Pričešćivati se može svako ko zauzdava i oslobođa se strasti i ima ljubavi prema svakom čoveku.

-Božanska liturgija predstavlja svu sveobuhvatnost, čovekoljubivost i lekovitost. Sveti Duh upravlja crkvom i bira upravitelje za crkveni brod. Crkva se naziva brodom kojim upravlja Nebeski upravitelj, ali brod biva upravljan i molitvama svetih. Sami svetitelji su saupravitelji crkve. Episkopi su tu da saupravljaju golemim brodom i komanduju posadama sa svakom tačnošću, dajući naređenja đakonima kao da su mornari, da određuju mesta braći koja su putnici. Cilj plovidbe je Carstvo Božije, a luka Božiji presto. Episkop kao branitelj treba da bude oslobođen ljudskih pohvala. Vidljive su tri bogoslužbene grupe: prvoj grupi pripadaju noćna i dnevna bogosluženja- večernje, jutrenje i božanska Liturgija. Drugoj grupi, grupi bogoslužbenih činova pripadaju Svete tajne crkve, a trećoj ostali bogoslužbeni činovi. Uprkos tome što nas naši gresi umrtvljuju, sramote i usmrćuju crna tama greha nikako ne uspeva da nas savlada blagodareći Svetoj božanskoj Liturgiji, koja predstavlja svu sveobuhvatnost, čovekoljubivost i celebnost pravoslavnoga bogoslovlja. Od Boga oca se rađa Bog sin i Duh sveti, od ličnosti njegove, ipostasa. Molitva trisvete pesme takođe obuhvata ispovedanje Boga kao Tvorca materijalnog sveta. „I sva tvorevina slovesna i umna služi Tebi i prinosi ti večni slavopoj“. Molitva Presvetog iznošenja obuhvata spomen na stvaranje sveta i nastanjivanje fizičkih i duhovnih prostora raja, uz obećanu besmrtnost života- rekao je Mitropolit.

Telo i krv Gospoda Isusa Hrista su presveti darovi.

-Osvećenje najpre obuhvata hleb „Idite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi za oproštenje grehova“. Zatim vino: „Ovo je krv moja Novoga zaveta koja se za vas i za mnoge prolila za oproštenje grehova.“ Jesti osvećeni hleb i piti osvećeno vino znači blagovestiti i ispovedati veru u Vaskrsloga Hrista. Očišćenje i preobražaj tela u hram Duha Svetoga „Očisti nas od svake nečistote, telesne i duhovne da bi se sjedinili sa svetim telom i krvlju Hristovom i primivši ih dostojno imali Hrista živečeg u srcima našim postali hram Duha Svetoga.“ Primajući svete darove otklanjanjamo neprijatan grehovi zadah duše i tela. Zato mu mi prinosimo blagodarnu pesmu.

Prvi silazni evharistijski dar čovečanstvu jeste bogomladenac Hristos. Rađanje Gospoda Isusa Hrista bilo je radi našega pričešća i primanja večnoga života kao dara.

-Mi bogoopštimo sa Hristom već sada i ovde zahvaljujući svojoj veri, nadi i ljubavi. Iščekujemo drugi dolazak Hristov.

Nema te reči u svakodnevnom životu koja može da se meri sa rečju očišćenje.

-Zato đakon kaže: „Celivajte jedan drugog svetim poljupcem“. Služitelji Božiji odaju hvalu jedinosušnome Bogu. Celivati jedan drugoga celivom svetim, kako bi nam Bog podario mir, ljubav, pomoć i dar svog svesvetog duha, da bismo čistim srcem i čistom savešću celivali jedan drugog svetim celivom u jednom duhu, kako bismo svi dostigli božansku i beskonačnu ljubav u Hristu Isusu, Gospodu našem.

Mitropolit je govorio i o suštini i značaju molitve.

-Rezime svih naših molitava je osvećenje naših tela i duše. Upućivati naše misli k pobožnosti. Mi nismo samo slušaoci duhovnih izreka, već mnogo više od toga, delatelji dobrih dela. Po tome znamo da Bog prebiva u nama, po duhu koji nam je dao. A ko pak nema duha Hristova nije njegov.

Predavanju je prisustvovalo sveštenstvo, načelnik MUP-a Ivan Milenković i verni narod.

Ognjen Milićević