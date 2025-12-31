Od godine do godine: Januar ’25.

Januar

14. Uhvaćen rasinski Pink Panter

E.T. se sumnjiči da je, od 19. decembra prošle do 7. januara ove godine, provalio u 13 stambenih objekata na području Kruševca, Aleksandrovca, Trstenika, Varvarina, Ćićevca i Vrnjačke Banje.

17. Energetska sanacija za ugrožene kupce u Kruševcu

Grad Kruševac je raspisao Javni poziv za Energetski ugroženog kupca za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Kruševca.

U tu svrhu izdvojeno je 2.500.000 dinara, od čega se 50 odsto finansira iz budžeta Grada Kruševca, a 50 odsto iz sredstava Ministarstva rudarstva i energetike.

19. Rekordan broj plivača u Beloj Vodi

Tačno u podne 165 hrabrih plivača nadmetalo se za Časni krst na Zapadnoj Moravi kod Bele Vode. Ovogodišnji pobednik 24. viteškog nadmetanja je Kruševljanin Luka Momirović.

23. Saša Nešić i dalje predsednik Saveza samostalnih sindikata

Na redovnoj Izbornoj Skupštini Saveza samostalnih sindikata za Kruševac, Ćićevac, Brus i Varvarin, za predsednika je ponovo izabran Saša Nešić, dosadašnji predsednik. On je na to mesto prvi put došao 2018. godine. Skupštini je prisustvovao i predstavnik Saveza samostalnih sindikata iz Beograda Ljubiša Nestorović.

31. Predsednik Srbije u dvodnevnoj poseti Rasinskom okrugu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao Ćićevac i Varvarin gde je razgovarao sa meštanima, da bi u trsteničkoj Hali sportova predstavio Narodni pokret za državu.