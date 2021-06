Ministri na Vidovdan u Kruševcu

Nakon sednice Vlade u Kruševcu, povodom 650 godina od osnivanja tog grada, ministri su obišli ustanove i objekte iz svojih resora

Prilikom obilaska Gradske toplane u Kruševcu, potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike, Zorana Mihajlović, kazala je da je ovo preduzeće spremno za novu grejnu sezonu, kao i da je plan da se uradi detaljna analiza kako bi Toplana koristila obnovljive izvore za svoja postrojenja.

– Razgovarali smo i o tome šta možemo da uradimo da Kruševac bude grad koji koristi zelenu energiju. Puštanjem u rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Kruševac je postavio visoke standarde. Kada postoji zajednički rad lokalne samouprave i države, onda je nemoguće da nema rezultata. U narednom periodu radićemo analize koje će nam pokazati kako da iskoristimo obnovljive izvore i da grad dobija više zelene toplotne i električne energije – rekla je ona.

Sa predstavnicima ratnih vojnih invalida, razgovarala je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Darija Kisić Tepavčević, o statusu i pravima ratnih vojnih invalida i boraca, kao i o primeni Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

Uz podsećanje da je ukupan broj korisnika boračko invalidske zaštite za teritoriju grada Kruševca 302, od toga 162 ratnih vojnih invalida i civilnih invalida rata i 140 korisnika porodičnih prava. Kisić Tepavčević je poručila da Ministarstvo posvećuje punu pažnju položaju boraca i ratnih vojnih invalida, te istakla da oni to u potpunosti i zaslužuju.

Policiijsku upravu u Kruševcu, obišao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin , istakavši tom prilikom da srpska policija od svog osnivanja do danas služi građanima Srbije, brine o njihovoj bezbednosti i stabilnosti države. U okviru obilaska, Vulin je otvorio novu šalter salu upravnih poslova, naglasivši tom prilikom da je ulaganje u policiju ulaganje u brže i lakše ostvarivanje prava građana, te da je samo u poslednjih osam meseci izdato više od 1,7 miliona različitih dokumenata.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović danas je simbolično označio početak radova na izgradnji poletno sletne staze, signalizacije, rulnih staza i pratećih objekata na Aerodromu „Rosulje“ u Kruševcu.

Novi aerodrom, kako je kazao, imaće dve poletno sletne staze dužine 1.300 i 800 metara, i biće moguć prihvat aviona raspona krila od 12 do 24 metra.

– Izgradnjom aerodroma i izmeštanjem sa postojeće lokacije rešavamo pitanje aerodroma u blizini Kruševca, dok je sa druge strane veća vrednost za ovaj grad i ceo region to što uklanjanjem starog aerodroma oslobađamo vrlo atraktivno zemljište u industrijskoj zoni za dolazak novih kompanija– rekao je on.

Momirović je obišao i radove na Moravskom koridoru koji se, kako je rekao, odvijaju odličnom dinamikom, a zajedno sa direkotorom “Koridopra Srbije”, Aleksandrom Antićem, obišao je i gradilište mosta na Zapadnoj Moravi, istakavši tom prilikom da se nada da će auto put od Pojata do Kruševca biti završen najkasnije za godinu dana.

Na trasi od Pojata do Kruševca, kako je rekao, trenutno je angažovano 1.650 ljudi, na 27 kilometara do Kruševca radi se na 51 tački i gradi osam mostova. Cilj je, kazao je on, da sledeće godine u ovo vreme na trasi ovog koridora bude 3.500 radnika a, to što će koridor održati Srbiju kao čvor Balkana, kako je ocenio, omogućiće da na ovoj trasi koridora plate u narednim godinama porastu za najmanje četvrtinu.

Zonu Stari aerodrom u Kruševcu gde počinju radovi na izgradnji novih saobraćajnica, obišla je ministarka privrede Anđelka Atanasković, podsetivši tom prilikom da je u 2020. godini završena realizacija projekta „Izgradnja saobraćajnica sa infrastrukturom u okviru zone Stari aerodorom, faza jedan u Kruševcu“, u vrednosti većoj većoj od 126 miliona dinara, od čega je polovinu novca obezbedilo resorno ministarstvo.

Atanasković je kazala da je izgrađeno sedam saobraćajnica ukupne dužine 926,28 metara, od kojih su neke opremljene i trotoarima, parkinzima, zelenim pojasom, biciklističkim stazama. Dodala je i to da je potpisan ugovor za fazu dva, gde Ministarstvo učestvuje sa više od 75 miliona dinara, a u okviru nje predviđena je izgradnja kružnog toka, četiri saobraćajnice, biciklističke staze i trotoara.

Romski kulturni centar u naselju Marko Orlović, čija je rekonstrukcija delom finansirana iz budžetskih sredstava Ministarstva, obišla je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović, gde je razgovarala sa predsednikom Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine u Srbiji Daliborom Nakićem i stanovnicima ovog naselja.

– Mi smo u službi građana i samo zahvaljujući njima i njihovim zahtevima uspeli smo sve ovo da uradimo. Ministarstvo je u ovom romskom naselju otvorilo Romski kulturni centar i ono što je važno za ovo naselje jeste da se ono izdvaja i po infrastrukturi i po aktivnostima koje se u njemu promovišu – kazala je Obradović.Ministarka je istakla da ljudi koji žive u ovom naselju znaju da samo obrazovanjem i borbom mogu da ostvare napredak, te poručila da je za državu važno da svaki građanin može da napreduje i da se ostvaruje u svom punom kapacitetu.

Nakon obilaska Romskog kulturnog centra u naselju Marko Orlović, ministarka Obradović obišla je i Tjubing stazu u sportsko-rekreativnom parku Bagdalino, čije je renoviranje takođe finasirano iz budžetskih sredstava Ministarstva.

– Ovo je jedna među prvim lokalnim samoupravama u Srbiji kada je u pitanju osavremenjivanje rada. Među prvima su otvorili Jedinstveno upravno mesto, koje je građanima omogućilo bržu i efikasniju uslugu, a među prvima su i na svim obukama koje organizujemo za unapređenje rada jedinica lokalne samouprave – istakla je Obradović.

