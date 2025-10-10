Međunarodni dan mentalnog zdravlja

Danas se širom sveta obeležava Svetski dan mentalnog zdravlja, koji se svake godine 10. oktobra obeležava s ciljem podizanja svesti o značaju mentalnog zdravlja i promovisanja brige o psihološkom blagostanju pojedinca i zajednice

Ovaj dan pruža priliku da se otvoreno govori o izazovima sa kojima se ljudi suočavaju, kao i o važnosti pružanja podrške svima kojima je potrebna.

Ovogodišnja tema glasi „Mentalno zdravlje u humanitarnim vanrednim situacijama“, čime se skreće pažnja na važnost zaštite mentalnog zdravlja ljudi pogođenih ratovima, prirodnim katastrofama, ekonomskim krizama, migracijama i drugim kriznim okolnostima. Takve situacije često ostavljaju duboke emocionalne i psihološke posledice na pojedince i zajednice, pa je neophodno razvijati mehanizme podrške i osnaživanja u periodima nesigurnosti i stresa.

Stručnjaci ističu da mentalno zdravlje ne podrazumeva samo odsustvo bolesti, već i sposobnost da se nosimo sa životnim izazovima, održavamo stabilne odnose, budemo produktivni i doprinosimo svojoj zajednici. U tom smislu, ulaganje u mentalno zdravlje doprinosi jačanju otpornosti društva u celini.

Institucije, škole, zdravstvene ustanove i organizacije širom sveta danas organizuju različite aktivnosti – tribine, radionice i kampanje – kako bi podstakle razgovor o mentalnom zdravlju, smanjile stigmu i ohrabrile ljude da potraže pomoć kada im je potrebna.