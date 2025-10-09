U Umetničkoj galeriji otvorena 65. oktobarska izložba

U okviru obeležavanja oslobođenja Kruševca u Prvom i Drugom svetskom ratu, u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kruševac večeras je otvorena 65. oktobarska izložba „Prepoznavanje“ – likovna manifestacija sa najdužom tradicijom koja više od šest decenija odslikava relevantan uvid u recentnu produkciju lokalnih umetnika.

Na otvaranju izložbe prisutnima je dobrodošlicu poželeo direktor Narodnog muzeja Kruševac Nikola Pantelić.

-Za ovu izložbu vlada najveće interesovanje u poslednjih par godina zahvaljujući našim umetnicima koji su bili vredni. Na izložbi je zastupljeno 36 autora i preko 50 dela.

Kustoskinja izložbe je istoričarka umetnosti Natalija Anđelković.

-Ove godine obeležavamo dva jubileja – 65. izdanje oktobarske izložbe, a navršava se 25 godina od projekta „Prepoznavanje“ kao inicijatoru prezentacije likovnih umetnika Kruševca na regionalnom i međunarodnom nivou. Sama izložba je jedna od retkih manifestacija u zemlji koja više od šest decenija odslikava jednu relevantnu i savremenu likovnu produkciju lokalnih umetnika. Ove godine komisija je odlučila da na ovogodišnjoj oktobarskoj izložbi budu izložena 52 rada 36 umetnika. Posetioci će biti u prilici da vide radove različitih poetika, izraza i medija od standardnih (ulje na platnu), skulptura i video radova- kazala je Anđelković.

Na izložbi su zastupljena 52 rada, 36 autora, različitih generacija, stilova i promišljanja, kao i pristupa likovnoj realizaciji – od tradicionalnih do savremenih medija: Vladimir Antić, Saška Vasić, Oliver Veljković, Goran Vukadinović, Dragutin Vukelić, Milutin Gajić, Jelena Gvozdenović, Radomir Đurić, Zvezdana Elezović, Nikola Živić, Danica Zdravković, Marija Komarac, Zoran Komatinović, Mladen Lazarević, Snežana Ljušić, Milena Maksimović Kovačević, Vladimir Mijajlović, Minja Milanović, Dejan Milošević, Nebojša Milčev, Miloš Miljković, Čarna Nikolić, Boris Pavlović, Nemanja Panić, Ivan Petrović, Dragana Radomirović, Milan Radomirović, Matija Rajković, Jovanka Rašović, Jelena Rubil, Ljiljana Simić, Maja Sirovatka, Marija Ćirić, Sonja Ćurčić, Andrej Čikala, Aleksandra Džopalić.

Komisija u sastavu: Biljana Grković, Natalija Anđelković, Jelena Pavlović, Bratislav Aleksić, Aleksandar Miletić i direktor Narodnog muzeja Kruševac Nikola Pantelić na sastanku održanom 22. septembra ove godine većinom glasova donela je odluku da nagradu dodeli Andreju Čikalu za video rad LOVE POETRY BROWN iz 2021. godine.

Otvaranju izložbe prisustvovali su pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Darko Andonov i narodni poslanik Srđan Milivojević.

Izložba će biti otvorena za posetioce do 5. novembra.

O. Milićević