Marinika Tepić, potpredsednica SSP-a u poseti kruševačkom odboru stranke

Potpredsednica Stranke slobode i pravde, Marinika Tepić, posetila je u Kruševcu stranački odbor sa kojim je dogovorila ciljeve i način rada u predstojećem periodu, najavljujući da će ubuduće u Kruševcu provoditi mnogo više vremena, jer je, kako je rekla Kruševac za nju simboličan grad u kome se „dogodilo ono od čega je opozicija najviše strepela“.

– Ovde su ljudi raskrvavljenih glava i lica završili na šivenju od strane batinaša koji su, posle se ispostavilo, i Mariji Lukić pravili probleme i drugima, dakle poznati policiji. Veliki i do sada najznačajniji protesti koji su počeli sa „Stop krvavim košuljama“ krenuli upravo iz vašeg Kruševca – rekla je Tepić koja je sinoć, nakon sastanka sa odborom, imala i susret sa predstavnicima drugih opozicionih stranaka, te građana koji su želeli da je čuju.

Kao dodatni razlog zašto je izabrala Kruševac, rekla je i da je Kruševac mesto odakle potiče Bratislav Gašić koji je, prema njenim rečima, najodgovorniji kao neko „ko stoji iza „davljenja“ lokalnih medija“. – Živo blato u koje su „podavili“ lokalne medije nakon privatizacije iza kojih, fakat on stoji, je nešto najbesprizornije. U mom Pančevu imam Televiziju Pančevo koja ima istog tog vlasnika i koja nije više ni propaganda nego medij za hajku protiv političkih protivnika svakodnevno, celodnevno. Mi smo devedesetih imali TV Bastilju, ali smo imali lokalne medije ne u smislu da su bili naši već da smo imali pristup niima. Imale su sve strane, ali imali smo i mi. A sada su prvo „zadavili“ lokalne medije a onda se to prelivalo dalje. Mene to kao bivšeg profesionalnog novinara sablažnjava i puno sam godina skretala pažnju da je to početak kraja, taj medijski mrak ovde. I vidite, kroz sve afere, kroz Telekom i druge, otkrilo se kako se zapravo time manipuliše.

Na pitanje kako se dogodilo da u ovom trenutku postane najistureniji deo srpske opozicije kada je reč o iznošenju u javnost brojnih afera i kako su te afere i dokazi stizali baš do nje, Tepić kaže:

– Taj najintenzivniji period ove vrste istraživačkog posla, a na žalost, mi smo mi prinuđeni da se bavimo istraživačkim ili policijskim radom, počeo je zapravo u Narodnoj skupštini u najvećoj meri, gde sam kao narodna poslanica imala pristup ipak mnogo većem broju informacija nego neki standardno informisani građanin. Ja nisam imala nameru da se na ovaj način bavim politikom, ali se to naprosto tako dogodilo od otvaranja prvih tema. Ja sam se tada bavila srpsko-arapskim poslovima odnosno zloupotrebom politike za uzurpaciju našeg državnog, nacionalnog prirodnog dobra za nešto što je napravljeno isključivo u korist partije, bratije i arapske strane, a na štetu države i njenih građana. Međutim, vi onda vidite da vam stvarnost proklizava kroz prste, da se jedno priča, drugo misli, a treće radi. I uđete u taj začaran krug i onda se jedna za drugom otvaraju afere. Moram da kažem da mi je najdragocenija stvar koju sam uspela da postignem kao političarka, to poverenje ljudi, da baš vama pošalju te informacije, da baš vas izaberu. To rade građani iz svoje svakodnevice, da li je to na radnom mestu, da li su im oštećena prava u nekoj okolnosti od državnih službenika, od kriminalaca…. Međutim, dragocene informacije dobijam od ljudi unutar sistema – otkriva Tepić.

Kaže da su i drugi mogli da se time bave ali da misli da su se „nekako ulenjili“. -S jedne strane su se ulenjili, a sa druge strane imate taj refleks odmahivanja rukom kao,“Jao pa ništa novo, svi znamo i da se krade i da se ovo i da se ono“.

Navodi i da je jedan od ličnih razloga da nastavi da se na ovaj način bavi politikom, „egzodus ljudi iz ove zemlje“.

– Ja sam devedesetih ispratila pola ljudi iz svog razreda, sada mi odlazi druga polovina. Ponovo menjam adrese u imeniku i to me jako lično pogađa. Mi više nismo klinci, imamo četrdeset i kusur, ljudi se sada sele, čak neki ni trbuhom za kruhom, nego neće da im neko vređa inteligenciju. To me lično motiviše da obezbedim uslove u ovoj zemlji da se jednog dana vrate ili bar da im bude drago kada dođu, da se ne stide odakle su otišli.

U odgovoru na pitanje da li se oseća bezbedno dok to radi, potpredsednica SSP-a kaže da je to „teret koji se nosi sa sobom“ . – Uvek kažem da se strah pobeđuje tako što mu pogledate u oči. Bilo bi najtragičnije da ja zaista treba da idem ulicom i da se okrećem iza sebe ili kad šetam sa svojom decom. Mislim da je to trenutak kada postajete paranoični, a nama je jako važno da budemo s nogama na zemlji, da budemo dostupni ljudima, i da od najbenignijeg problema ili predloga do međunarodnih stvari možemo prosto da preradimo u svom političkom radu. Naravno da su postojali trenuci kad sam bila zabrinuta za bezbednost, najdrastičnije je to bilo 2017. godine kada je zaista i tužilaštvo reagovalo i uhapsilo te ljude – navodi Marinika koja je zbog pretnji smrću, kada je čitav Beograd osvanuo išaran grafitima „“Marinika shvati, nećemo stati“ nakon što je u Skupštini povezala boravak Džima Dosona i Nika Grifina na Kosovu sa srpskom desnicom, sa porodicom iz Pančeva morala da se preseli u Novi Sad.

– Ja sam se na kraju iz mog rodnog Pančeva odselila u Novi Sad zato što su mi dobri ljudi iz policije rekli da ne mogu da garantuju zaštitu za mene, supruga i naše dvoje maloletne dece. Mi smo se samo izmestili u tom trenutku i prešli u Novi Sad, ali moja deca znaju ko je nihova mama i ne postoji neki Đuka, Maja Gojković, Vučić ili bilo ko ko će da im svojim lažima tu sliku poremeti – kaže Marinika.

Poziv evropskih parlamentaraca na obnavljanje dijaloga vlasti i opozicije ocenjuje kao dobar signal. – Odgovor Verheljija i drugih evroposlanika je zapravo odgovor na zahteve i pisma koja smo im pre toga uputili i ja sam veoma pozitivno iznenađena prvo brzom reakcijom i drugo, razumevanjem stanja i priznavanjem svih činjeničnih okolnosti u kojima se nalazimo, konačno, posle jako dugo vremena. Tako da je to veoma dobar pomak i to što su tri evroposlaničke grupe stale iza svega toga. U očekivanju smo da se formiraju dve posredničke misije i da jedna bude posvećena proceni predizbornih uslova, a druga medijima. To očekujemo do kraja godine, ukoliko se sitacija sa koronom ne uspori. Ali namera je veoma ozbiljna – ocenjuje Marinika Tepić.

N.B.

Marinika Tepić, potpredsednica SSP-a u poseti kruševačkom odboru stranke

