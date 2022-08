Manje zaraženih korona virusom

U protekle dve nedelje u Rasinskom okrugu beleži se pad novoobolelih od korona virusa. U Zavodu za javno zdravlje kažu da se sa početkom nove školske godine kao i zbog povratka sugrađana sa letovanja u inostranstvu, može očekivati porast obolelih

-Da li će i u kojoj meri ponovo doći do povećanja broja obolelih, to se ne može tačno predvideti. Brojke trenutno padaju, sa 1053 novoobolelih u drugoj nedelji avgusta, prvo su pale na 1023, pa na 845. To je dobro, ali se dalji tok ne može predvideti. U prošloj godini je, na primer, broj novoobolelih počeo značajni da raste u novembru- kaže epidemiolog Predrag Pavlović, direktor kruševačkog Zavoda za javno zdravlje.

Pavlović podseća da je sedmi talas korona virusa krenuo početkom jula ove godine.

-U trećoj nedelji juna bilo je samo 13 zaraženih u Rasinskom okrugu, da bi već u prvoj nedelji avgusta registrovana 1.053 nova slučaja. U prethodnom talasa koji je bio u januaru ove godine, u trećoj nedelji tog meseca zabeleženo je čak 3.300 novooblelih- kaže on.

Aktuelna podvrsta omikrona uglavnom daje lakšu kliničku sliku kod mlađih i zdravih ljudi, dok su starija lica trenutno u mnogo većeg riziku kada su u pitanju teže forme bolesti.

U kovid bolnici u Parunovcu trenutno je hospitalizovano 198 lica, manje nego pre dve nedelje, a među pacijentima je najviše starijih lica. Petoro njih priključeno je na aparate za veštačku ventilaciju i u jako teškom su opštem stanju.

U protrekla 24 sata u Kovid ambulanti pregledana su 134 lica, prvih pregleda bilo je 101, a pozitivnih 57. Iz te ambulante na bolničko lečenje juče je poslat jedan pacijent.

