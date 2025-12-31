Kvalitet vazduha u Kruševcu (jutarnji izveštaj za 31. decembar)

Postavljeno: 31.12.2025

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha u Kruševcu jutros oko 8 sati ocenjen je kao umeren. Izmerene vrednosti PM10 čestica iznosile su 32.2 µg/m³, dok je koncentracija PM2.5 čestica bila 28.1 µg/m³

U skladu sa preporukama Agencije, građani mogu da nastave sa svojim aktivnostima, dok se osetljivim grupama preporučuje da smanje intezivne aktivnosti na otvorenom u slučaju da osete simptome.

U prethodna 24 sata, najlošiji kvalitet vazduha zabeležen je juče u 10 sati kada je izmerena najviša koncentracija PM10 čestica – 121, odnosno 97,5 mikrograma po metru kubnom PM2.5 čestica, što je ocenjeno kao veoma zagađen kvalitet vazduha.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku:
https://sepa.kosava.win

Pamtenik: Osvećenje doma Trgovačke omladine

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
31. decembar 2025., 13:19
 

Delimično oblačno
-0°C
Apparent: -6°C
Pritisak: 1019 mb
Vlažnost: 44%
Vetar: 5.6 m/s NW
UV-Index: 1.75
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top