Kako je nastao Deda mraz?

Svakog decembra društvenim mrežama kruži ista priča: „Deda Mraz kakvog poznajemo je izmišljotina jedne od najvećih korporacija na svetu.“ Iako je uticaj marketinga na našu percepciju praznika ogroman, istina o nastanku najpoznatijeg deke na svetu je ipak nešto složenija od obične reklame za gazirano piće

Kada danas pomislimo na Deda Mraza, vidimo nasmejanog, punijeg čoveka sa dugom belom bradom, obučenog u prepoznatljivo crveno-belo odelo. Mit da je ovaj izgled kreirala kompanija Coca-Cola 1930-ih godina postao je toliko rasprostranjen da se danas uzima kao činjenica. Međutim, istorijski zapisi govore drugačiju priču.

Od Svetog Nikole do modernog simbola

Deda Mraz vuče korene od Svetog Nikole, hrišćanskog svetitelja iz 4. veka koji je bio poznat po svojoj darežljivosti. Tokom vekova, ova figura je u različitim kulturama menjala imena – od holandskog Sinterklaasa do britanskog Father Christmas-a.

Ono što mnoge iznenađuje jeste da je Deda Mraz počeo da „nosi“ crvenu boju mnogo pre nego što je iko u Atlanti osmislio reklamnu kampanju. Tokom 19. veka, ilustratori poput Tomasa Nasta (Thomas Nast) prikazivali su ga u različitim bojama – od zelene i braon do tamnoplave. Ipak, crvena je postala dominantna već krajem 1800-ih godina, jer se smatralo da ta boja najbolje simbolizuje toplinu i praznični duh.

Uloga kompanije Coca-Cola: Revolucija, ne invencija

Gde se tu uklapa čuvena kompanija? Iako Coca-Cola nije „izmislila“ Deda Mraza, ona mu je dala konačni vizuelni identitet koji poznajemo danas. Pre 1931. godine, Deda Mraz je često prikazivan kao strogi vilenjak ili čak pomalo zastrašujuća figura.

Tada je ilustrator Haddon Sundblom, po narudžbini kompanije, nacrtao Deda Mraza kao toplog, srdačnog i ljudskog dekicu sa rumenim obrazima. Njegova vizija je bila toliko upečatljiva i masovno distribuirana kroz bilborde i magazine širom sveta, da je postepeno potisnula sve ostale verzije. Crvena boja odela se savršeno uklopila sa logotipom brenda, ali ona nije bila novitet – bila je samo vrhunski iskorišćena.

Evolucija mita

Dakle, istina je negde u sredini. Deda Mraz je proizvod vekovne tradicije, folklora i religije, ali je moderna korporativna kultura bila ta koja ga je standardizovala i „prodala“ celoj planeti kao univerzalni simbol radosti.

Bez Coca-Cole, Deda Mraz bi verovatno i dalje postojao, ali je pitanje da li bi bio ovako simpatičan i prepoznatljiv u svakom kutku zemljine kugle. On je redak primer gde su se istorija i marketing spojili tako uspešno da je danas skoro nemoguće razdvojiti jedno od drugog.