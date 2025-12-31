Kako da šminka potraje do zore

Večeras je doček Nove godine, najluđa noć u godini, kada se svi posebno doteruju, biraju omiljene kombinacije i šminku u kojoj žele da zablistaju. Ipak, posle nekoliko sati đuskanja, zagrljaja i novogodišnjih poljubaca u ponoć, šminka često počinje da „popušta“

Razmazan puder, nestao karmin i umorne oči mogu brzo da pokvare utisak, ali uz nekoliko jednostavnih trikova to se može izbeći.

Dobra i postojana šminka počinje pravilnom pripremom kože. Hidratantna krema je obavezna, ali umereno, previše kreme može učiniti da se puder brže razliva. Nakon toga, važno je koristiti bazu koja će izravnati ten i pomoći da se šminka bolje „uhvati“ za kožu. Puder i korektor treba nanositi u tankim slojevima, jer upravo lagani slojevi traju duže i izgledaju prirodnije čak i posle nekoliko sati.

Kada je reč o očima, vodootporna maskara i ajlajner su najbolji saveznici u novogodišnjoj noći. Senke će duže ostati postojane ukoliko se pre njih nanese mala količina baze ili korektora, dok je blago fiksiranje puderom ključno kako bi se izbeglo skupljanje u pregibima kapaka. Za usne je preporučljivo koristiti dugotrajne karmine ili kombinaciju olovke i karmina, jer će boja tako sporije bledeti, čak i nakon pića i poljubaca.

Na kraju, da bi šminka izdržala do jutra, završni korak je fiksiranje. Lagani sloj pudera u prahu ili fiksirajući sprej pomoći će da se sve „zaključa“ na mestu. U torbici nije na odmet imati karmin ili sjaj za brzu popravku, ali uz dobru pripremu i ove savete, šminka može ostati postojana od prvog novogodišnjeg zagrljaja pa sve do povratka kući u ranim jutarnjim satima.