Kruševački medicinari primili rusku vakcinu

Ruska vakcina Sputnjik stigla je u Kruševac, a prve doze tog cepiva danas su u Hali sportova primili zdravstveni radnici. Za medicinare iz Rasinskog okruga za sada je opredeljeno 300 doza te vakcine

– U toku je vakcinacija zdravstvenih radnika Sputnjik vakcinom, to se radi danas i sutra. U Halu sportova dolaze medicinski radnici koji su se za nju prijavili, a osim iz Kruševca dolaze i kolege iz ostalih opština Rasinskog okruga – kaže direktorka Doma zdravlja dr Marina Kostić.

Vakcinacija se, prema njenim rečima, odvija na osnovu instrukcija koje od instituta Batut ovdašnji Dom zdravlja svakodnevno dobija, a za naredne dane se očekuju nove instrukcije koje zavise i od dobijene količine vakcina.

Jedan od timova koji radi na vakcinaciji u ovdašnjoj Hali sportova, a danas je davao prve doze ruske vakcine, čine dr Tamara Simić i medicinske sestre Danijela Šaronjić i Svetlana Stepanović.

Dr Tamara Simić kaže da danas, tokom vakcinacije, nisu zabeležene nikakve reakcije.

– Nakon primanja svake vakcine moguće su reakcije tokom naredna 24 sata. To najčeše budu bol, crvenilo na mestu uboda, blago povišena temperatura, malaksalost, opšta slabost. To može da traje 12 do 24 sata, a ukoliko bude duže treba se javiti lekaru, ali mi do sada nismo imali takve slučajeve – kaže ona.

Inače, ruska vakcina Sputnjik specifična je za davanje, odnosno za organizovanje vakcinacije, jer se u jednoj bočici nalazi pet doza, koje moraju biti utrošene tokom dva sata od otvaranja.

– To znači da moramo da imamo petoro pacijenata ovde u trenutku kada otvaramo bočicu kako bi upotrebili sve doze u predvidjenom vremenu – objašnjavaju medicinske sestre Danijela Šaronjić i Svetlana Stepanović.

Sve tri potvrđuju da su spremne i za obiman posao revakcinacije koji počinje u utorak, 9. februara, tačno tri nedelje od kada je počela masovna vakcinacija u Kruševcu.

Prema podacima kruševačkog Zavoda za javno zdravlje u Kruševcu je do sada vakcinisano 9.964 lica, a u Rasinskom okrugu 17.374 osoba. Revakcinisano je 329, odnosno 352 lica, a reč je o onima koji su vakcinisani među prvima, pre početka masovne imunizacije. To su korisnici Gerontološkog centra i deo zdravstvenih radnika.

