Odličan odziv građana za vakcinaciju

Počela je sezona prehlada i gripa a simptomi su u velikoj meri prisutni među građanima. Prema preporukama stručnjaka, jedini način za zaštitu je vakcinacija. Kako bi se na vreme stvorio imunitet, rizične grupe bi vakcinu trebale da prime do kraja tekućeg meseca

Za dva dana u Kruševcu se za vakcinaciju javilo 200 građana.

– U Dom zdravlja je stiglo 5.200 vakcina koje su zatim podeljene po svim gradskim i seoskim ambulantama. Raspolažemo četvorovalentnim vakcinama proizvođača „Abot“ i trovalentnim koje proizvodi „Torlak“. Vakcinacija je obavezna za trudnice, asmatičare, decu koja imaju neko hronično oboljenje, građane starije od 65 godina, sve medicinske radnike, korisnike gerontoloških centara i članove porodica koji iz nekog zdravstvenog razloga ne mogu primiti vakcinu, a preporučuje se svim ostalim sugrađanima, bez obzira da li spadaju u neku rizičnu grupu. Vakcinacija se za sve primaoce sprovodi o trošku države – rekla je dr Marina Kostić, direktorka Doma zdravlja.

Pre primanja vakcine vrši se pregled kod izabranog lekara koji sve zainteresovane upoznaje sa mogućim neželjenim dejstvima i reakcijama organizma, kao što su temperatura i akutne respiratorne infekcije, međutim do sada nije bilo takvih slučajeva. Dve do tri nedelje nakon vakcinacije stiče se imunitet i osoba je zaštićena od 6 do 12 meseci.

J. S.