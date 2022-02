Kruševac: Zabrinjavajuća statistika o broju poginulih u saobraćaju!

U prethodna dva meseca na području grada Kruševca u saobraćaju je život izgubilo sedmoro ljudi. Zabrinjava i broj povređenih, gde je samo u januaru ove godine 49 ljudi lakše ili teže povređeno u saobraćajnim nezgodama

Tokom decembra prošle godine u saobraćaju su na području grada Kruševca poginula četiri lica, a crna statistika nastavila se i u januaru, kada je život izgubilo troje ljudi. Ovi podaci su zabrinjavajući, posebno ako se uzme u ozbir da su u prvih 11 meseci prošle godine u saobraćaju život izgubila ukupno četiri lica, troje manje nego za samo dva meseca.

Prema rečima Dragana Blažića iz Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kruševca, uzroci saobraćajnih nezgoda kojr su se dogodile tokom proteklog perioda su brza vožnja, nesavladavanje tehnike vožnje u zimskim uslovima, te alkohol i psihoaktivne supstance.

-Očigledno je da je pred nama veliki zadatak, da moramo intenzivnije da radimo na edukaciji učesnika u saobraćaju, na promeni svesti o značaju odgovornog ponašanja u saobraćaju – objašnjava Blažić.

Prema podacima koje smo dobili iz kruševačke Hitne pomoći, u januaru je bilo 17 saobraćajnih nezgoda.

–U tim saobraćajnim nezgodama 49 lica je lakše ili teže povređeno, a troje izgubilo život – jedno na Jasičkom putu a dvoje u ataru sela Lukavac. U istom periodu prošle godine bilo je deset saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 18 ljudi– kaže doktorka Gordana Simić, načelnica Službe hitne medicinske pomoći.

Doktorka Simić kaže da se već prvog dana februara desila još jedna saobraćajna nezgoda kada je u sudaru dva automobila lakše povređeno troje ljudi.

–Do ove nezgode došlo je usled vremenskih neprilika (sneg na putu) ali su, uz prilagođenu brzinu, posledice udesa bile lakše povrede a veća materijalna šteta. Mehanizam povređivanja – prevrtanje automobila na krov, ukazuje uvek na težinu povrede, ali prilagođena brzina je u ovom slučaju bila presudna da one budu lakše. Ovo govori koliko je važno prilagoditi brzinu uslovima na putu – kaže doktorka Simić, dodajući da do udesa dolazi usled tehničke neispravnosti vozila ili zbog ljudskog faktora, ali da je u osnovi uvek ljudski faktor.

D.P.