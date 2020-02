“Kromber i Šubert” stipendira studente za stručnu praksu 

Kompanija „Kromberg i Šubert“ će za studente iz Rasinskog okruga obezbediti stipendiranu šestomesečnu stručnu praksu u svojim odeljenjima industrijskog inženjeringa, kvaliteta i informacionih tehnologija. To je navedeno u saopštenju u kome kompanija podseća i na odličnu saradnju, odnosno ugovore koje ima sa univerzitetima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu

– Planirano je da u ovom ciklusu bude angažovano petoro studenata. U zavisnosti od fakulteta i njihovih rasporeda nastave, ispitnih rokova i početka letnjeg semestara, na nekim fakultetima konkurs će trajati do 29. februara, a na nekima do 15. marta. Za stipendije mogu da konkurišu studenti završne godine osnovnih studija, apsolventi i studenti master studija. Termin realizacije prakse će biti dogovoren sa svakim studentom – navode u “Kromberg i Šubertu”.

Kompanija će za taj program ukupno izdvojiti pola miliona dinara, odnosno po 100 hiljada dinara po studentu.

U “Kromberg i Šubertu”, fabrici koja zapošljava oko 1.300 ljudi i jedan je od najvećih poslodavaca u Rasinskom okrugu, napominju da kroz program stipendiranja žele da mladim ljudima pruže priliku da praktično primene stečena znanja, da se upoznaju sa radom kompanije te dobiju mogućnost zapošljavanja nakon završene prakse.

Navode da, takođe, žele da doprinesu rešavanju demografskog problema sa kojim se naš Okrug suočava.

Detalje o uslovima za konkurisanje studenti mogu dobiti na sledećim fakultetima: beogradskom Mašinskom i Tehnološko – metalurškom, na Mašinskom i Elektronskom fakultetu u Nišu, potom na Fakultet tehničkih nauka i Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Mogu da konkurišu i studenti Fakulteta inženjerskih nauka iz Kragujevca, Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo iz Kraljeva te Tehničkog fakulteta iz Bora.

Kompanija „Kromberg i Šubert“ jedan je od globalnih lidera u proizvodnji i isporuci električnih sistema, kablova i plastičnih komponenti za autoindustriju sa sedištem u Nemačkoj. Na više od 40 lokacija širom sveta ima 48 hiljada zaposlenih, a planira da u narednom periodu u Kruševcu zaposli ukupno 2.500 ljudi.

"Kromber i Šubert" stipendira studente za stručnu praksu

