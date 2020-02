Godina Nevene Simić, najbolje mlade srpska karatkistinje

Kolekciji medalja – među kojima su šampionske na Evropskom i Svetskom prvenstvu, mlada karatistkinja je na kraju prošle godine dodala još dva odličja sa Evropskog prvenstva u stilskom karateu. U svojoj je konkurenciji osvojila je sve što se osvojiti moglo i od nje se s pravom očekuje da takve rezultate ostvaruje ubuduće i u kategoriji seniora

Mlada kruševačka karatistkinja Nevena Simić na najbolji je način zaokružila minulu sportsku godinu. Na stilskom evropskom prvenstvu u [paniji još jednom je zablistala i osvojila dve medalje – srebrnu u kategoriji mlađih kadetkinja (14-15 godina), kao i bronzanu medalju u konkurenciji starijih kadetkinja (16-17 godina), čime je samo potvrdila da je jedna od najboljih mladih karatistkinja Evrope i sveta.

Nevena je prethodno osvojila i petu titulu šampionke Evrope, kao pobednica u Češkoj, ali i sveta, kada je Svetskom prvenstvu u Lisabonu u karateu za kadete, juniore i seniore bila najbolja u konkurenciji mlađih kadetkinja, dok je konkurenciji starijih – koja prevazilazi njen uzrast – osvojila bronzanu medalju.

Drugim rečima, u svojoj je konkurenciji osvojila sve što se osvojiti moglo i od nje se s pravom očekuje da takve rezultate ostvaruje ubuduće i u kategoriji seniora.

– Ovim poslednjim medaljama u Španiji ipak nisam u potpunosti zadovoljna, jer smatram da sam mogla i bolje. Trener Marko Tomić i ja išli smo na tu varijantu da osvojim zlato i u svojoj i u starijoj konkurenciji, ali ovog puta je ispalo drugačije – skromna je članica Karate kluba Kruševac posle još dve izvojevane evropske medalje.

Druga je, pritom, bila u konkurenciji takmičarki starijeg uzrasnog doba u odnosu na Nevenino.

– Nije mi baš svejedno kada izađem na crtu takmičarkama koje su dve ili više godina starije od mene. A tako je bilo i nedavno u Lisabonu na Svetskom prvenstvu. Međutim, shvatim da sam bitna ja, moja fizička i psihička pripremljenost, to je ono o čemu trebama da razmišljam, a ne o godinama moje protivnice. Kada počne borba, usredsređena sam samo na nju, sve ostalo više ne postoji… Nažalost, sada sam se u Španiji pred finale osećala malaksalo, već u toku kvalfikacija imala sam jaku glavobolju, a u samom finalu imala sam i temperaturu… Neke stvari ipak ne možete da predvidite.

Rezultatima u Španiji Nevena je zaokružila izuzetno uspešnu godinu. Pitamo je da li je to i satisfakcija za sve naporne treninge i odricanja ne samo proteklih meseci, već i godina, s obzirom na to da je u ovom sportu već duže od decenije:

– Da, praktično od svoje treće godine. Dakle, treniram već 12 godina i sigurno da puno znači kada to prate i rezultati. To vam pokazuje da se trud uvek isplati, ali kao sportista svesna sam da uvek može i bolje. A to je i ono što me dodatno vuče napred…

Motiva za najuspešniju mladu srpsku karatistkinju, očigledno, ne nedostaje. Pitali smo je i šta je uticalo da se odluči baš za ovaj sport… ali i da ostane u njemu.

– Prvo je brat Nikola počeo da trenira i mama me je vodila sa njim, tako sam počela da gledam treninge i to mi se svidelo. Mislim da me je najpre privukla sama ta oštrina sporta. Ja sam devojčica, ali ako se sutra desi da me neko napadne, znaću da se odbranim. Karate vam donosi to samopouzdanje, disciplinu u kombinaciji sa sigurnošću u sebe. I stalnu mogućnost usavršavanja. Pošto je karate pre svega japanska veština, oni su zaista perfektni u njoj i ja pokušavam da apsolviram njihove pokrete i tehniku tako što gledam i analiziram snimke preko Jutjuba. Nažalost, nisam još imala prilike da ih uživo gledam, ali nadam se da će se to dogoditi, možda već ove godine na Svetskom prvenstvu u Japanu. Pokušavam da na osnovu toga što vidim, sama i u konsultacijama sa trenerom, pronađem ono što mogu da primenim u svom radu…

Nevena trenira svakodnevno, ali škola zbog toga ne trpi. Odlična je učenica drugog razreda Ekonomske škole.

– U takmičarskoj sezoni imam svakodnevno dva treninga, ali pred važna takmičenja treniram i više puta dnevno. Ipak, to mi ne pada teško jer znam da se jedino na taj način stiže do rezultata. Dok traje takmičarska sezona , moj ritam je uglavnom trening-kuća-škola, tako da gotovo nemam slobodnom vremena. Kada ga imam, slušam muziku, pišem, učim, ali sam vrlo retko na telefonu… Kada idem na međunarodna takmičenja, profesori u školi imaju za to razumevanja. Drugovi me kao sportistu zaista poštuju, posebno me najbolja drugarica maksimalno podržava i kada sam na takmičenju u inostranstvu stalno razmenjujemo poruke i čujemo se.

Maksimalna podrška Neveni stiže od još jednog karatiste u porodici – brata Nikole.

– Zahvaljujući njemu sam i zavolela ovaj sport. Na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u Češkoj oboje smo osvojili titule evropskih šampiona, svako u svojoj kategoriji. Zaista mi je velika podrška, kada sam mu iz Lisabona javila da sam postala svetska šampionka on je ispustio telefon iz ruke, a sada smo u Španiji bili zajedno i kada sam osvojila medalju uhavato me, zagrlio i počeo da me vrti…

Podjednako značajna je i atmosfera u samom klubu. A Karate klub Kruševac, koji je upravo proslavio pola veka postojanja, svrstava se u najbolje mlade karate klubove Evrope.

– Klub doživljavam kao drugu porodicu. Atmosfera je veoma pozitivna i ako dođem u klub neraspoložena svi će pokušati da mi izmame osmeh na lice i da me oraspolože. Tu smo da jedni drugima pomažemo, podelimo probleme kada ih ima, da podelimo tuge i radosti. Jako je bitno imati i edukovanog trenera, koji dugoročno zna šta radi i ima način da to prenese na nas i istovremeno nas motiviše.

Pitali smo Nevenu i postoji li kod nje trema pred važne nastupe na kojima se odlučuje o tituli najbolje u Evropi i svetu?

– U početku, kada sam počela da nastupam na velikim međunarodnim takmičenjima, imala sam velikih problema sa tremom koja mi nije dozvoljavala da se opustim i pružim svoj maksimum. Posebno kada sam se još i takmičila u starijoj konkurenciji od moje i kada sam želela pobede znajući da se do njih ne dolazi lako… Onda sam počela da o svemu pričam sa ostalima i shvatila sam da je to ono što me opušta, dakle jednostavno – razgovor. Shavila sam da je potrebno da pred same nastupe što manje razmišljam o onome što će se desiti i da se ne operećujem nepredvidivim situacijama, jer to može samo da unapred stvori blokade i tenzije koje stignu na naplatu kada najmanje treba. Jednostavno, ako sam dovoljno spremna, pokazaću to onde gde i kada treba!

Jedno je izvesno, a to je da od Nevene Simić svakako možemo da očekujemo nastavak uspešne karijere i u godinama koje dolaze. Za početak, već u ovoj, u konkurenciji najboljih, u Japanu.

Lj. MARKOVIĆ

Godina Nevene Simić, najbolje mlade srpska karatkistinje

