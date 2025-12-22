Kragujevačani odneli bodove

U poslednjoj ovogodišnjoj utakmici fudbaleri Napretka su izgubili na domaćem terenu od Radničkog 1923 iz Kragujevca minimalnim rezultatom – 1:0

Bilo je prilika na obe strane, mogli su do vođstva domaći u 11. minutu, ali dva puta se u istom napadu istakao Lijeskić. Odličan je bio i u 19. minutu kada je Majdevac ispalio projektil sa dvadesetak metara. Oprobali su šut Zličić i Lutovac, ali lopta nije htela u gol. Na suprotnoj strani pretio je Isah Bah, pa Slovenac Sokler, bez efekta, a u 37. minutu Kragujevčani su stigli do vođstva, ispostavilo se i pobede. Dobro je prošao Isah Bah po desnoj strani, odigrao za Bevisa, koji se pozicionirao na pravom mestu i – Savić je bio nemoćan – 0:1.

Imali su Kruševljani šansu za izjednačenje u 58. minuru, kada je dosuđen penal, pošto je Ćosić intervenisao rukom nadomak gola. Odgovornost je preuzeo Majdevac, ali prozreo je Lijeskić gde će šutirati i uhvatio „živu“ loptu.

Uspeo je golman Kragujevčana do kraja da sačuva mrežu netaknutom i izrastao u junaka.

Prvenstvo se nastavlja poslednjeg vikenda u januaru.