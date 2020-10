Korona učetvorostručila kabasti otpad: Šut u kontejnerima – milionske štete!

„Izložba“ starog nameštaja i sanitarije gde joj mesto nije, “krasila” je naš grad i ranije ali su količine tog otpada od marta ove godine učetvorostručene. Mnogi su, naime, zbog uskraćenog letovanja, odlučili da urede svoje domove. I to bi bilo sasvim u redu da nepravilno odložen kabasti otpad ne dovodi do kvarova autosmećara koji JKP Kruševac nedeljno koštaju i do 700 hiljada dinara. A rešenje je jedostavno – i besplatno

Radnici JKP zaduženi za čistoću kažu da gotovo svakodnevno, na svim lokacijama u gradu, pored kontejnera za kućni otpad zatiču veće količine starog nameštaja, sanitarije, stare garderobe, zelenog otpada… Poseban problem predstavlja šut koji se do kontejnera dovozi kolicima ili donosi u kantama. Prava je retkost je da se takav otpad ostavi upakovan u džakove.

Od marta ove godine, kažu u Javnom komunalnom, količina kabastog otpada je učetvorostručena. Osim pored kontejnera, odlaže se i na drugim površinama, a podjednako ga ima u centru grada i na periferiji.

– Na različitim lokacijama u gradu pokupimo oko 40 kubika dnevno kabastog otpada, što je mnogo više nego ranije, kada je bilo desetak, najviše 15 kubika. Kabasti otpad se baca svuda, bez ikakvog reda, a osim što je to ružna slika i mnogo više posla za naše radnike, ovakva nemarnost građana za nas je neretko i velika materijalna šteta – kažu u JKP Kruševac.

Kako objašnjavaju, u situacijama kada takav otpad, pre svega građevinski šut, beton ili deo nameštaja, završe u kontejneru, a radnici ne mogu da ga vide jer je zatrpan komunalnim otpadom, dolazi i do oštetećenja autosmećara.

– Ukoliko se desi da u autosmećaru završi čvrst otpad, poput betona, gvožđa, drveta, dolazi i do kvara potisne ploče koja uvlači smeće. Takvi kvarovi dešavaju se jednom nedeljno pa i češće. U najboljem slučaju strada crevo od hidraulike, u najgorem kamion mora na kompletan remont. Osim što nas takve popravke koštaju između 600 i 700 hiljada dinara, ostajemo i bez tog vozila nekoliko nedelja. To je još jedan trošak, jer moramo onda da uključimo neko staro vozilo koje inače mnogo više troši – kaže Nemanja Lazarević, koordinator opštih i tehničkih poslova u tom preduzeću.

Prema njegovim rečima, problem predstavlja i to što radnici zaduženi za pražnjenje kontejnera, zbog uklanjanja kabastog otpada, često moraju da spoje i po dve smene.

– Njihov posao inače nije lak, a zbog vremena koje utroše na prikupljanje kabastog otpada, često moraju da ostane da rade još jednu smenu, kako bi završili planiran raspored za taj dan. Neretko se dešava i da bukvalno pet do deset minuta nakon što isprazne kontejnere, neko ostavi kabasti otpad, pa moraju ponovo da se vraćaju na to mesto – navodi Lazarević.

U Javnom komunalnom preduzeću podsećaju građane da je odvoženje kabastog otpada besplatna usluga (izuzev ako se ne radi o ogromnim količinama), te da je samo potrebno da pozovu JKP na telefon 037 423 026 i dogovore vreme preuzimanja tog otpada.

– Usluga je besplatna i zaista ne postoji razlog da se na ovaj način prave mini deponije u gradu koji je naš i svima nam je u interesu da bude čist – poručuju iz JKP Kruševac.

Kazne za nesavesne – 10 hiljada Da se nepravilno odlaganje kabastog otpada kažnjava sa 10 hiljada dinara, navode u Komunalnoj miliciji. Mesečno takvu kaznu plati nekoliko građana, ali ih je realno mnogo više koji taj prekršaj čine. Komunalni milicajci kažu da su građani ti koji prijavljuju, ali da često ne može da se utvrdi ko je otpad bacio. Pokušaji da se u zgradi ispred koje je zatečen kabasti otpad dobiju informaciju ko od komšija renovira stan ili slično, neretko su neuspešni.

Korona učetvorostručila kabasti otpad: Šut u kontejnerima – milionske štete!

