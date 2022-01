Kombinovana nastava za srednjoškolce i starije osnovce

Učenici petog i šestog razreda Osnovne škole „Nada Popović“ koji su prvog dana drugog polugodišta nastavu pohađali neposredno, od sutra se vraćaju na kombinovan model koji se, odlukom Tima za škole, trenutno primenjuje za sve srednjoškolce i starije osnovce. Mlađi osnovci danas su se vratili u školske klupe

– Škola „Nada Popović“ koja je drugo polugodište otpočela tako što su se u školske klupe vratili i učenici petog i šestog razreda, od sutra će, kao što su to učinile i sve ostale škole u Kruševcu, primenjivati kombinovani model nastave. Da podsetim, odluka Tima za škole je da učenici od prvog do četvrtog razreda imaju neposredan vid nastave u školi, a da se za učenike od petog do osmog razreda, kao i učenike srednjih škola primenjuje kombinovan model nastave koji podrazumeva nastavu u školu, ali i onlajn nastavu na platformama koje su škole odabrale – kaže Zoran Asković, načelnik Školske uprave u Kruševcu.

Prema njegovim rečima, nastava se odvija uz poštovanje svih epidemioloških mera, a časovi traju 45 minuta.

S obzirom na to da je bio školski raspust, nema ni tačnih podataka o broju obolelih učenika i nastavnika u prethodnom periodu. Očekuje se da Zavod za javno zdravlje već sutra ima preciznije podatke o trenutnom broju zaraženih đaka i njihovih nastavnika.

D.P.