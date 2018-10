„Kofer slova“ okupio četrdesetak turističkih organizacija

Slogani koji se pamte na „prvo čitanje“, kroz publikacije iskazana gostoljubivost domaćina ili optimizam kojim dočekuju goste, na papir preneta primamljiva gastronomska ponuda, lepote priode i pešački izazovi, dobri web sajtovi i promotivni filmovi, suveniri sa visokim budžetom ali i veoma kreativni uradjeni sa malo novca, ukratko je opis turističkih publikacija prikazanih u takmičarskom delu XIV Medjunarodnog festivala „Kofer slova“. Ove utiske o publikacijama je na otvaranju Festivala, kada su uručene nagrade pobednicima, prenela je predsednica žirija, novinarka Gorana Mladenović. Kazala je još da je tokom ocenjivanja radova pozitivnim utiscima napunila svoj „kofer sećanja“.

Da je reč o jedinstvenom Festivalu u Srbiji na kome svake godine učestvuje sve više domaćih i turističkih organizacija iz regiona kazala je direktorka Turističke organizacije Kruševac, Suzana Milosavljević.

Priliku da kroz izdavaštvo, odnosno izradu publikacija, prikaže i afirmiše svoju delatnost ove godine iskoristilo je više od 40 turističkih organizacija is Srbije, koje su se nadmetale u devet kategorija. Nagrade su najboljima uručile direktorka Turističke organizacije Suzana Milosavljević i gradonačelnica Jasmina Palurović, koja je prethodno otvorila Festival.

Turistička organizacija Brus dobila je prvu nagradu za jednolisnu turističku publikaciju, najbolja višelisna publikacija do 50 stranica je delo TO Požarevac, a sa više od 50 stranica TO Vršac. Za dopunski promotivni materiijal: kese, blokove, bedževe, nagradjena je TO Loznica koja je bila najbolja i u kategoriji turističkih mapa. U Kragujevac je otišla nagrada za audio – video publikaciju, najorginlaniju publikaciju uradili su turistički poslenici iz Guče, a najbolji web sajt njihove kolege iz Niša.

Manifestacija je okupila oko 150 turističkih radnika iz zemlje koji su obišli kruševačke znamenitosti te učestvovali u radionici „Brendiranje turističke destinacije kroz publikacije“. Oni će sutra prisustvovati promociji moto trka u Globaru, mestu kome je ranije održan Evropski šampionat, što je veoma značajna sportska manifestacija za grad.

„Kofer slova“ okupio četrdesetak turističkih organizacija

