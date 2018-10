Ministar Krkobabić u poseti Kruševcu

Milan Krkobabić, ministar zadužen za regionalni razvoj, danas je u kruševačkoj Gradskoj upravi razgovarao sa predstavnicima Grada o regionalnom razvoju i revitalizaciji zadruga u tom kraju. Ministar je posetio i Zemljoradničku zadrugu “Euro duo kalem” u selu Lazarevac koja je od države dobila podsticajna sredstva u iznosu od 11 miliona dinara

Krkobabić je kazao da je od početka realizacije nacionalnog projekta “ 500 zadruga u 500 sela” ukupno formirano 311 zadruga u različitim delovima Srbije.

– Prošle godine uspeli smo da podignemo 21 zadrugu. Ove godine izdvojeno je četiri puta više novca , 825 miliona dinara, a za iduću godinu, želja nam je da ovde u Kruševcu nastane jedna od složenih zadruga, na čemu ćemo raditi zajedno sa lokalnom samoupravom – kazao je Krkobabić, uz ocenu da su za osnivanje novih zadruga ipak najzalužniji srpski domaćini koji su prepoznali značaj zadruga kao put za spas srpskih sela i opstanak srpske države.

Ministar je rekao da je ideja da se objedine i povežu porodična gazdinstva, da se naprave zadruge, po mogućstvu specijalizovane, te da se na taj način poljoprivredna gazdinstva učine robnim proizvođačima.

– Cilj je da pomognemo da se ta gazdinstva na adekvatan način nose sa izazovima na tržištu, da pokušamo da izbegnemo prekupce, da im omogućimo da repromaterijal dobijaju na vreme i da ga ne plate odmah, već kad završe proizvodnju koja je sezonskog karatktera. Iako se trudimo, ni mi u Vladi ni lokalne samouprave često nismo u stanju ili jednostavno nemamo vremena da prepoznamo individualnog poljoprivredniog proizvođača, ali ih udružene u zadrugu ili više zadruga, itekako moramo prepoznati – rekao je on.

Istakao je da je plan da se naredne godine za revitalizaciju zadruga izdvoje četiri puta veća sredstva, odnosno, 25 miliona evra, a plan je i da se vidi koliki su agrarni budžeti lokalnih samouprava, u smislu njihove spremnosti da se prepoznaju značaj zadrugarstva.

– Očekujem da će u Kruševcu prvi put sada biti prepoznato zadrugarstvo , što je akt dobre volje i veliki iskorak u Srbiji. Važno je da zadrugari i individualni zemljoradnici to čuju, da znaju da će lokalna samouprava odvojiti deo sredstava za pomoć i rad zadruga – rekao je on.

Krkobabić se posebno osvrnuo na stočarstvo, istakavši da je ono osnov dobre poljoprivrede.

– Udeo u ukupnoj vrednosti poljoprivrede u uspešnim zemljama je 60 odsto, a kod nas je 30 odsto. Stočni fond mora da se obnovi, ali se to ne može učiniti za dan, kao što i nije uništeno za dan. Potrebno je tri do pet pa i deset godina da se to obnovi. Trenutno je naš izvoz junećeg mesa manji od 500 tona, a svojevremeno je SFRJ, do raspada, izvozila 100 puta više , što sve govori. Dakle, slede nam novi ugovori sa poljoprivrednim proizvođačima, da se staje napune rasnom stokom, da se obezbedi hrana, ali i sigurne cene – rekao je ministar, dodajući da je u tom pravcu država napravila dobar potez sa odličnim ugovorima sa Kinom i još nekim zemljama.

Kako bi se proverili efekti ulaganja u zadrugarstvo u kruševačkom kraju, ministar Krkobabić je po drugi put posetio i Zemljoradničku zadrugu “Euro duo kalem” u selu Lazarevac kraj Kruševca, koja je na osnovu odobrenog investicionog projekta dobila sredstva u iznosu od 11 miliona dinara, za izgradnju i proširenje skladišnog prostora i hladnjače, na površini od oko 2.500 kvadrata.

– Kada smo pre godinu dana bili ovde iza nas je bilo jedno brdo. Geografija je promenjena, odneto je oko 150.000 kubnih metara zemlje. Posao je sjajno odrađen, hladnjača je besprekorna, sa odličnim kapacitetima. Sada očekujemo da ovo bude stožer za otkup voća, a pored sadnog materijala kojim se ovde bave, razmišlja se i o višim fazama prerade. Ovo je pravi objekat za te namene i način da ova zadruga bude stožer za ovaj kraj – ocenio je ministar Krkobabić.

Dejan Miladinović, predsednik Zemljoradničke zadruge “Euro duo kalem” kazao je da se pored sadnog materijala, ovde bave i proizvodnjom voća, te da je sledeći korak prerada svežeg voća i povrća.

– Nama nije problem da prodamo prvu klasu jabuke, problem je da prodamo drugu i treću klasu. Nadamo se da ćemo tom preradom uspeti i više da zaradimo nego prodajom čistog primarnog proizvoda prve klase – rekao je Miladinović.

Da je ovo vredan projekat koji će promeniti sliku ovog kraja, istakao je Dragan Škorić, predsednik Akademskog odbora za selo. On je istakao da su stvoreni svi preduslovi, a da sada treba uključiti struku I nauku koja bi predložila šta treba dalje činiti kako bi se naši novi proizvodi našli na srpskom ali i evropskom tržištu.

Ministar Krkobabić u poseti Kruševcu

Milan Krkobabić, ministar zadužen za regionalni razvoj, danas je u kruševačkoj Gradskoj upravi razgovarao sa predstavnicima Grada o regionalnom razvoju i revitalizaciji zadruga u tom kraju. Ministar je posetio i Zemljoradničku zadrugu “Euro duo kalem” u selu Lazarevac koja je od države dobila podsticajna sredstva u iznosu od 11 miliona dinara Krkobabić je kazao da je od početka realizacije nacionalnog projekta “ 500 zadruga u 500 sela” ukupno formirano 311 zadruga u različitim delovima Srbije. - Prošle godine uspeli smo da podignemo 21 zadrugu. Ove godine izdvojeno je četiri puta više novca , 825 miliona dinara, a za iduću godinu, želja…